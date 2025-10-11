Liga 1: Por la fecha 14, Alianza Atlético recibirá a Los Chankas

Toda la previa del duelo entre Alianza Atlético y Los Chankas. El partido se jugará en el estadio Campeones del 36 mañana a las 15:30 horas. Será arbitrado por Edwin Ordoñez Medina.

Desde las 15:30 horas, Alianza Atlético y Los Chankas se enfrentan mañana por la fecha 14 de la Liga 1 en el estadio Campeones del 36.

Así llegan Alianza Atlético y Los Chankas

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos de la Liga 1

Alianza Atlético venció 4-2 a Deportivo Garcilaso en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 1 terminó en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 5 goles en su arco y anotó 7 en la malla rival.

Últimos resultados de Los Chankas en partidos de la Liga 1

Los Chankas venció en casa a Cusco FC por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y perdido 3. Además, logró gritar 6 goles y ha recibido 12 en su arco.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y terminó con un marcador 1-2 a favor de Alianza Atlético.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Edwin Ordoñez Medina.

Fechas y rivales de Alianza Atlético en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 15: vs Comerciantes Unidos: 18 de octubre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Cienciano: 25 de octubre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Grau: 2 de noviembre - 17:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Los Chankas en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 15: vs Juan Pablo II: 18 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Sporting Cristal: 26 de octubre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Ayacucho FC: 1 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Alianza Lima: 5 de noviembre - 17:15 (hora Argentina)

Horario Alianza Atlético y Los Chankas, según país