Liga 1: Se enfrentan Sporting Cristal y Melgar por la fecha 2

El próximo domingo 8 de febrero, a partir de las 11:00 horas, Melgar visita a Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del campeonato peruano.

Así llegan Sporting Cristal y Melgar

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos del campeonato peruano

Sporting Cristal viene de empatar ante Deportivo Garcilaso por 1-1.

Últimos resultados de Melgar en partidos del campeonato peruano

Melgar viene de vencer a Cienciano en casa por 2 a 0.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 10 de agosto, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Sporting Cristal se quedó con la victoria por 1 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Roberto Pérez Gutiérrez.

Fechas y rivales de Sporting Cristal en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 3: vs Juan Pablo II: 14 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Universitario: 21 de febrero - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Sport Huancayo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Alianza Atlético: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Sport Boys: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Melgar en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 3: vs Deportivo Moquegua: 15 de febrero - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs FC Cajamarca: 21 de febrero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Los Chankas: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Alianza Lima: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Grau: Fecha y horario a confirmar

