“No respaldamos a este gobierno”: Torres considera que Fuerza Popular no debe acudir a diálogo convocado por el presidente Balcázar

El excongresista y candidato al Senado por Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres, sugirió este jueves que su partido no acuda a la ronda de diálogo convocada por el nuevo presidente José María Balcázar, quien asumió el cargo tras la censura de José Jerí.

En el programa Ampliación de Noticias, el candidato a la Segunda Vicepresidencia de la República dijo que el partido fujimorista aún no se ha reunido para definir si se acepta la invitación, pero consideró que la agrupación liderada por Keiko Fujimori no debe respaldar al actual gobierno transitorio.

“No vamos a ser tontos útiles. Si otros lo fueron, si otros cayeron redonditos en el juego de la izquierda y los caviares, nosotros no lo vamos a hacer. No respaldamos a este gobierno”, declaró.

Torres cuestionó severamente a la bancada y al partido de Renovación Popular, presidido por el candidato presidencial Rafael López Aliaga, al culparlos del resultado de la votación que dio como ganador a Balcázar, quien postuló en representación de Perú Libre.

“El Perú es el que ha perdido”, señala Torres

Así, remarcó la posición del fujimorismo en contra de la censura de José Jerí, destituido del cargo por las reuniones extraoficiales con empresarios chinos y las presuntas irregularidades en la contratación de mujeres que obtuvieron plazas en el Estado tras reunirse con él.

“Está clarísimo que la izquierda y los caviares han guiado como a Renovación, a López Aliaga y compañía a una situación como esta. Lo advertimos. Tomar la posición de una censura no solamente es inconstitucional, sino que adicionalmente nos iba a llevar a un desastre como este”, aseveró.

“Hoy, el Perú es el que ha perdido. No pierde Fuerza Popular, no pierde la derecha, pierde el Perú”, añadió.

Asimismo, el exlegislador expresó su desconfianza en cómo la gestión de Balcázar conducirá las Elecciones Generales 2026, aunque los entes autónomos – como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) – están a cargo de los comicios.

“Lo que yo veo es que vamos a entrar a una etapa electoral en donde no tengo ninguna seguridad de que se vaya a respetar y que hoy vamos a tener resultados fidedignos de acuerdo con la verdadera voluntad de la población”, indicó.

“No me cabe duda de que en dos meses pueden manipular absolutamente todo para que las elecciones, los resultados de las elecciones no sean transparentes”, remarcó Torres, en referencia a los cuestionamientos que esgrimió Fuerza Popular cuando el entonces candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, se impuso sobre Keiko Fujimori en junio de 2021.