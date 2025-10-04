Liga 1: Se enfrentan Universitario y Juan Pablo II por la fecha 13

En la previa de Universitario vs Juan Pablo II, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 18:00 horas en el estadio Monumental de la U. El árbitro designado será Michael Espinoza Valles.

Por la fecha 13 de la Liga 1, Universitario y Juan Pablo II se enfrentan mañana desde las 18:00 horas en el estadio Monumental de la U.

Así llegan Universitario y Juan Pablo II

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Universitario en partidos de la Liga 1

Universitario ganó su último duelo ante Alianza Atlético por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 9 a favor.

Últimos resultados de Juan Pablo II en partidos de la Liga 1

El anterior partido jugado por Juan Pablo II acabó en empate por 1-1 ante ADT de Tarma. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Convirtió 3 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de mayo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Juan Pablo II se quedó con la victoria por 2 a 0.

La próxima jornada traerá consigo el enfrentamiento más esperado para Universitario: el clásico contemporáneo contra Sporting Cristal. Los eternos rivales jugarán el 15 de octubre, desde las 22:00 (hora Argentina), en el estadio Nacional de Lima.

El encargado de impartir justicia en el partido será Michael Espinoza Valles.

Fechas y rivales de Universitario en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 14: vs Sporting Cristal: 15 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Ayacucho FC: 19 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 16: vs ADT de Tarma: 26 de octubre - 17:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Juan Pablo II en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 14: vs Deportivo Garcilaso: 13 de octubre - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Los Chankas: 18 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Comerciantes Unidos: 24 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Cienciano: 2 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

