Liga 1: Sporting Cristal se enfrentará ante Los Chankas por la fecha 16

Nota IA

por Nota IA

·

Los Chankas se mide ante Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo el domingo 26 de octubre a las 11:00 horas. El partido será supervisado por Augusto Menéndez Laos.

A partir de las 11:00 horas el próximo domingo 26 de octubre, Los Chankas visita a Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo, por el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Liga 1.

Así llegan Sporting Cristal y Los Chankas

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Liga 1

Sporting Cristal ganó el encuentro previo ante Deportivo Garcilaso por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 6 goles a favor.

Últimos resultados de Los Chankas en partidos de la Liga 1

Los Chankas llega triunfante luego de ver caer a Juan Pablo II con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y perdió 3. Pudo festejar 4 goles y sus rivales han podido vencer su arco 10 veces.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de junio, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Los Chankas se impusieron por 3 a 1.

Augusto Menéndez Laos es el árbitro designado para controlar el partido.


Fecha y rival de Sporting Cristal en el próximo partido de la Liga 1
  • Fecha 17: vs Comerciantes Unidos: 1 de noviembre - 17:15 (hora Argentina)
Fecha y rival de Los Chankas en el próximo partido de la Liga 1
  • Fecha 17: vs Ayacucho FC: 1 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Alianza Lima: 5 de noviembre - 17:15 (hora Argentina)
Horario Sporting Cristal y Los Chankas, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
  • Colombia y Perú: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela: 12:00 horas

Tags
Sporting Cristal Los Chankas Liga 1

