Liga 1: Universitario recibe a Alianza Lima por el Superclásico

Te contamos la previa del duelo Universitario vs Alianza Lima, que se enfrentarán en el estadio Monumental de la U mañana a las 17:30 horas. Michael Espinoza Valles será el árbitro del partido.

Universitario y Alianza Lima se medirán mañana a las 17:30 horas. El encuentro corresponde a la fecha 7 de la Liga 1 y se disputará en el estadio Monumental de la U.

Así llegan Universitario y Alianza Lima

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Universitario en partidos de la Liga 1

Universitario consiguió sólo un punto en su último partido frente a Sport Huancayo, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 3 ocasiones y 1 terminó igualado. Acumuló una cifra de 3 goles en contra y marcó 8 en el arco rival.

Últimos resultados de Alianza Lima en partidos de la Liga 1

Alianza Lima llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a ADT de Tarma. En las últimas fechas obtuvo 2 victorias y 2 empates. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 3.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 3 oportunidades y terminaron igualados 2 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 5 de abril, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y firmaron un empate en 1.

El árbitro designado para el encuentro es Michael Espinoza Valles.

Fecha y rival de Universitario en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 8: vs Melgar: Fecha y horario a confirmar

Fecha y rival de Alianza Lima en el próximo partido de la Liga 1

Fecha 8: vs Deportivo Garcilaso: Fecha y horario a confirmar

