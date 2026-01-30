El primer gol de la Liga1 2026: Paolo Guerrero marcó el 1-0 de Alianza Lima ante Sport Huancayo

Con un tiro de penal, Paolo Guerrero se encargó de abrir el marcador para Alianza Lima por la fecha 1 del Torneo Apertura.

La Liga1 Te Apuesto 2026, en lo que tiene que ver con el Torneo Apertura, dio inicio este viernes con el partido en el que Alianza Lima visitó a Sport Huancayo.

En este duelo Paolo Guerrero fue titular en Alianza Lima y precisamente el delantero peruano se encargó de marcar el parcial 1-0 ante Sport Huancayo en el Estadio IPD. La anotación del popular 'Depredador' llegó en el primer tiempo.

A los 36 minutos es que Guerrero anotó en Alianza. Se cobró una falta en el área local y de inmediato el internacional con la Selección Peruana tomó la pelota y la puso el centro para ejecutar el tiro.

La ejecución fue de gran calidad de parte del jugador del equipo de Pablo Guede, quien busca su primer título con la camiseta aliancista.

Sin embargo, a poco del final del primer tiempo, el delantero Nahuel Lujan marcó la parcial igualdad en el 'Rojo Matador'. Este club no tuvo a Roberto Mosquera en el banquillo ya que el DT fue expulsado en la última jornada de la temporada pasada.

Para este partido, Alianza Lima tuvo una oncena titular conformada por Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Christian Carbajal; Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Gaspar Gentile, Jairo Vélez; Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

En tanto, los locales salieron con Ángel Zamudio; Jean Franco Falconí, Jimmy Valoyes, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles: Ricardo Salcedo, Edu Villar, Diego Carabaño, Nahuel Luján, Jeremy Canela; y Franco Caballero.