Liga 1: Melgar y Cienciano se enfrentan en el clásico del sur

Todos los detalles de la previa del partido entre Melgar y Cienciano, que se jugará mañana desde las 18:30 horas en el estadio Monumental de la UNSA. Dirige Edwin Ordoñez Medina.

Melgar aguarda mañana la visita de Cienciano, para jugar el partido por la fecha 1 del campeonato peruano, a partir de las 18:30 horas.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 4 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 2 de octubre, en Clausura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Melgar se llevó la victoria por 2 a 0.

Edwin Ordoñez Medina fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Melgar en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 2: vs Sporting Cristal: 8 de febrero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Deportivo Moquegua: 15 de febrero - 20:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs FC Cajamarca: 21 de febrero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Los Chankas: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Alianza Lima: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Cienciano en los próximos partidos del campeonato peruano

Fecha 2: vs Juan Pablo II: 8 de febrero - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Universitario: 13 de febrero - 22:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Alianza Atlético: 21 de febrero - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Deportivo Garcilaso: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Sport Boys: Fecha y horario a confirmar

Horario Melgar y Cienciano, según país