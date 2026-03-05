Últimas Noticias
INPE informará este viernes sobre el penal al que será trasladado Adrián Villar para cumplir prisión preventiva

Adrián Villar deberá pasar por una evaluación de la Junta de Clasificación del INPE.
Adrián Villar deberá pasar por una evaluación de la Junta de Clasificación del INPE. | Fuente: Andina
Jorge Luis Pinedo Barrera

por Jorge Luis Pinedo Barrera

·

La noche del miércoles el juez, Adolfo Farfán Calderón, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar, en agravio de Lizeth Marzano.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informará este viernes, 6 de marzo, el centro de reclusión al que será trasladado Adrián Villar para cumplir los nueve meses de prisión preventiva dictados en su contra por el atropello y muerte de Lizeth Marzano, ocurrido el pasado 17 de febrero en el distrito limeño de San Isidro. 

Fuentes de RPP en el INPE indicaron que el joven de 21 años se encuentra actualmente en la carceleta de Lima, ubicada en el penal Ancón 2, al norte de la capital.

Villar Chirinos ingresó a dicha sede en un vehículo de la mencionada entidad resguardado por un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Será evaluado por el INPE

Como parte del procedimiento, el investigado deberá pasar por una evaluación de la Junta de Clasificación del INPE.

Este equipo, integrado por un abogado, un asistente social y un psicólogo, será el encargado de entrevistar al investigado y determinar el penal donde deberá cumplir la medida de prisión preventiva.

Cabe recordar que la noche del miércoles el juez, Adolfo Farfán Calderón, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar, en agravio de Lizeth Marzano.

