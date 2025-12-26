Últimas Noticias
¡Oficial! Pablo Bengoechea vuelve al fútbol peruano: será el entrenador de Comerciantes FC

Fuente: Comerciantes FC
por José Luis Blanco Pagán

Pablo Bengoechea, exDT de Alianza Lima, asumirá las riendas de Comerciantes FC de Iquitos de la Liga2.

A través de sus redes sociales, Comerciantes FC de Iquitos confirmó la llegada del uruguayo Pablo Bengoechea como su nuevo entrenador de cara a la próxima edición de la Liga 2 del fútbol peruano.

"El Profesor está en casa. El Comerciantes FC no solo soñamos en grande, trabajamos para hacerlos en realidad. Nos enorgullece anunciar oficialmente a Pablo Bengoechea como nuestro director técnico para la Temporada 2026", dice el club del oriente peruano.

Además, destacó el paso de Bengoechea como entrenador de la Selección Peruana de marzo a diciembre del 2014.

"Un referente mundial, ex DT de la Selección Peruana y el Campeón Nacional, llega a Iquitos con una sola consigna: Llevar a Loreto a lo más alto. Esta es una nueva etapa de convicción y carácter. El proyecto es serio. El objetivo es claro.¡Bienvenido a tu nueva casa, Pablo! ¡Bienvenido a la Fuerza Emprendedora!", agregó Comerciantes FC.

Hay que indicar, que el conjunto verdiblanco llegó este año a cuartos de final del torneo de ascenso.


