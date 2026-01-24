¡Goleador inacabable! Paolo Guerrero se luce con doblete ante Inter Miami en la Noche Blanquiazul

Terminó el curso anterior siendo el máximo goleador de su equipo y para esta temporada no quiere que eso sea la excepción. Paolo Guerrero sigue siendo la carta de gol de Alianza Lima y frente al Inter Miami en la Noche Blanquiazul 2026 lo dejó en claro convirtiendo un doblete en el primer tiempo.

El capitán de Alianza Lima, de 42 años, fue elegido por el técnico Pablo Guede para ser el principal referente de ataque. La apuesta tuvo efecto positivo, dado que en un elenco que se mostró veloz, con mucha atención para pelear por cada balón, tuvo en Guerrero a un finalizador entonado.

Apenas en una diferencia de 6 minutos, los íntimos sacaron una importante ventaja ene la Noche Blanquiazul y fue gracias a los goles de Paolo Guerrero.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Doblete de Paolo Guerrero ante Inter Miami

Sobre los 29’, tras un tiro de esquina, Alianza luchó para imponerse en los duelos. Eryc Castillo recogió el despeje visitante y devolvió la pelota al área. Esta llegó a los pies de Gaspar Gentile, quien tras controlar exigió al guardameta contrario con un derechazo.

La pelota quedó en el aire en la zona del área chica y anticipó Paolo Guerrero para rematar con un cabezazo.

Caracterizándose como un elenco que recupera rápido el balón y que el cuadro de Lionel Messi no le generó mucho peligro, estiró rápido la diferencia a partir de la presión para hacerse de la pelota, con el sello de Jesús Castillo.

El balón llegó a la izquierda con Eryc Castillo, quien centró para la aparición en el medio del área de Paolo Guerrero.

En la que ya anticipó será la última temporada de su carrera profesional, el ‘Depredador’ sigue en gran forma y anhela alcanzar un título con Alianza Lima.

🏆 Noche Blanquiazul 2026@ClubALoficial 2-0 @InterMiamiCF



34’. PT | G⚽L DE PAOLO GUERRERO.



SÍ SEÑORES, UNA VEZ MÁS. 💙 pic.twitter.com/z6vQCt9oqy — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 24, 2026

Alianza Lima vs Inter Miami: así formaron en el partido

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Gianfranco Chávez, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Gaspar Gentile; Eryc Castillo y Paolo Guerrero ©. DT: Pablo Guede.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi ©, Mateo Silvetti y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.