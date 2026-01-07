Vuelve a casa: Roberto Mosquera fue anunciado como nuevo técnico de Sport Huancayo

Vuelve a casa. Roberto Mosquera fue presentado como nuevo técnico de Sport Huancayo. A través de un comunicado, el cuadro de la Liga1 le dio la bienvenida al estratega, quien la temporada pasada dirigió a Alianza Universidad.

"¡Bienvenido, profesor Roberto Mosquera! El DT que nos regaló triunfos inolvidables, regresa a Huancayo. Experiencia, liderazgo y ambición para seguir compitiendo en grande", escribió Sport Huancayo en su cuenta de X.

Roberto Mosquera agradeció la nueva oportunidad en Sport Huancayo

Por otro lado, el exfutbolista agradeció a los dirigentes de Sport Huancayo por darle una nueva oportunidad en el club y recordó algunos momentos durante su estadía en la ciudad.

"Quiero agradecer al señor Charbel Rojas y al señor Raúl Rojas por -una vez más- darme una cuota de confianza a nuestro trabajo que ya es conocido por ellos", dijo al inicio.

"Decirles desde ya al pueblo de Huancayo, que en todo momento, en el año y medio que estuve, me trató con respeto, con cariño. Y yo traté de retribuirlo con un buen lugar en la historia de Sport Huancayo", complementó.

¿Quiénes conforman el comando técnico de Roberto Mosquera?

Por último, Mosquera reveló quiénes son los que conforman su comando técnico.

"Mi comando técnico se compone del profesor Sebastián Salvatore, que todo el mundo sabe que es un genio. Mi asistente es Javier Chirinos, que es uno de los entrenadores que va a escribir una página importante en el futbol peruano", comenzó.

"Mi preparador de arqueros es Marco Moncayo, uno de los mejores de Bolivia y es parte del crecimiento de (Guillermo) Viscarra, que es un muy arquero, y ahora de exportación. Y nuestro analista, Andrés Olivares, que es el más joven del comando y que es un capo", finalizó.