Poder Judicial confirmó 36 meses de prisión preventiva contra seis investigados del caso ‘Los injertos del cono norte’

Ellos son imputados por los presuntos delitos de organización criminal y extorsión, vinculados a la red delictiva liderada por Erick Moreno Hernández, alias ‘El monstruo’.

El Poder Judicial, a través de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, confirmó la prisión preventiva por 36 meses contra seis investigados por los presuntos delitos de organización criminal y extorsión, en el marco del caso vinculado a la red delictiva ‘Los injertos del cono norte’, que tendría como cabecilla es Erick Moreno Hernández, alias ‘El monstruo’.

La decisión fue adoptada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que declaró infundados los recursos de apelación presentados por las defensas de Lucero Esmelid Castillo Tumes, Luis Antonio Gamarra Miñano, Príncipe Romero Collazos, Arlet Rubí Silvestre Echevarría, Yesenia Brillith Coba Cabanillas y Raúl Martín Flores Quispe.

En consecuencia, se confirmó la resolución emitida el 18 de diciembre de 2025 por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que les impuso la medida de prisión preventiva por el plazo de 36 meses.  

No obstante, el colegiado adoptó decisiones distintas en los casos de Danitza Huaya Capuena y Pedro Chujutalli Salazar.

En el caso de Huaya Capuena, la Sala declaró fundado su recurso de apelación y revocó la prisión preventiva, imponiéndole comparecencia con restricciones por 36 meses, descontando el tiempo que permaneció privada de libertad.

Respecto a Chujutalli Salazar, la Sala declaró fundado en parte su recurso y dispuso sustituir la prisión preventiva por detención domiciliaria por 36 meses.

