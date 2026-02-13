Sport Boys advirtió que estará "atento y vigilante" a la actuación del árbitro ante Atlético Grau

En la previa del partido ante Atlético Grau por la Fecha 3 del Torneo Apertura, Sport Boys fijó su postura ante la designación del árbitro Bruno Pérez. Los rosados señalaron, a través de un comunicado, que estarán atentos al desempeño del hombre de negro debido a que ya tienen un antecedente cuando enfrentaron a Universitario de Deportes en la Liga 1 2025.

"El Club Sport Boys se dirige a sus hinchas, a los medios de comunicación y a las entidades correspondientes para expresar lo siguiente: Ante la designación del Sr. Bruno Pérez por parte de la CONAR como juez principal para nuestro encuentro de este sábado 14 de febrero, correspondiente a la fecha 3 de Liga1 Te Apuesto, el Club Sport Boys Association estará atento y vigilante a su actuación", afirmaron los rosados en su comunicado oficial.

En el documento, Sport Boys recuerda que Pérez fue el árbitro del encuentro disputado la temporada pasada frente a Universitario de Deportes, en condición de visitante. E aquella oportunidad, afirman los rosados, el jugador Erick Gonzales recibió una falta que lo alejó de las canchas durante toda la campaña 2025 y que derivó en una intervención quirúrgica, de la cual actualmente se viene recuperando. "En aquella ocasión, dicha acción no fue sancionada con la severidad que ameritaba", dice el documento.

"Con esta posición, queremos dejar en claro que no buscamos ser favorecidos con decisiones arbitrales ni ejercer presión indebida sobre los jueces. Lo único que exigimos es justicia dentro del campo de juego. Seguimos trabajando por el Club con transparencia, lealtad y confianza para alcanzar nuestros objetivos", finaliza el comunicado publicado en las redes sociales del club.



¿Cuándo y dónde juegan Sport Boys vs. Atlético Grau en vivo por el Torneo Apertura 2026?



El partido entre Sport Boys vs. Atlético Grau se disputará este sábado 14 de febrero en el estadio Muguel Grau del Callao a las 5:30 p. m. El recinto tiene capacidad para 17 000 espectadores.

¿Dónde ver el Sport Boys vs.Atletico Grau en vivo por TV y streaming?

El partido entre Sport Boys vs. Atlético Grau se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás escuchar el cotejo EN DIRECTO por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.