Administrador de Sport Boys cuestiona el VAR: "No se están usando los intérpretes idóneos"

El administrador de Sport Boys, Martín Noriega, cuestionó el uso del VAR en el fútbol peruano, asegurando que se deben incorporar especialistas técnicos para evaluar correctamente las jugadas. Asimismo, indicó que el club rosado buscará llegar hasta las últimas instancias, incluso ante organismos internacionales, tras el gol anulado por posición adelantada ante ADT en Tarma.

"Tanto al señor Sulca como al señor Víctor Hugo Carrillo, ninguno domina la geometría descriptiva ni el dibujo técnico como para poder tener la autoridad para determinar que la jugada fue lícita. Yo creo que hay que que añadirle tecnología al VAR. Hay tres conceptos básicos que creo que se están obviando, que son: paralelismo, isometría y axonometría. Los tres conceptos nos van a decir si es correcta su afirmación", analizo el administrador rosado.

El directivo de Sport Boys dijo que lo más importante para el club es la verdad: "Más importante que pedir una sanción, para mí es encontrar la verdad. Aquí queremos hacer justicia. El VAR fue instalado con la finalidad de restituirle justicia al fútbol y da la impresión de que estamos en sentido contrario. Parece que no estamos usando a los intérpretes idóneos".

Sport Boys no frenará su reclamo, a pesar que la Conar respaldó la decisión de VAR, y presentará pruebas con un análisis hecho por expertos. "Yo mismo, yo soy ingeniero de profesión, por eso un ingeniero puede interpretar esto. Pero obviamente yo sería parte. Vamos a acudir a una entidad absolutamente imparcial que nos dé la respuesta. Esto puede pasar por el Colegio de Ingenieros, de Arquitectos o por una universidad. Hay bastantes instituciones que pueden hacerlo", dijo.

A través del administrador Sport Boys informó que van a recurrir hasta las últimas instancias para defender la posición del club. Martín Noriega dijo que apelarán a la Comisión Técnica de FIFA, de CONMEBOL, a la CONAR, a la Federación Peruana de Fútbol y a la Liga 1 como organizadora del torneo.

"Vamos a seguir en la pelea. Tenemos que restituir el respeto a Sport Boys. Ya es tiempo de decirlo, no hay que tener temor, no hay que tener temor a decir la verdad. Te puede gustar o no, pero lo único que buscamos es la justicia en este deporte que tanto amamos", declaró a L1Max.