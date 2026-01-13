Sporting Cristal: Universidad Católica de Ecuador es el rival para la Tarde Celeste 2026

En Sporting Cristal toda la atención está centrada en superar la fase previa de la Copa Libertadores, alcanzar la fase de grupos y volver a coronarse en el torneo local, pero antes volverá a reencontrarse con todos sus hinchas.

Según pudo conocer RPP Noticias, la esperada Tarde Celeste de Sporting Cristal se desarrollará el próximo domingo 25 de enero a partir del mediodía y tendrá a la Universidad Católica de Ecuador como rival.

Tarde Celeste 2026: ¿Cómo y cuándo será la venta de entradas?

Se sabe que la venta de entradas para la Tarde Celeste contará con dos fechas: el martes 13 desde las 3:00 pm para los hinchas de Sporting Cristal que cuenten con el abono Socio Pasción, quienes también tendrán un 10% de descuento adicional para comprar las entradas, mientras que la venta al público general será el jueves 15 a partir de las 9:00 am.