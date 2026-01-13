Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Sporting Cristal: Universidad Católica de Ecuador es el rival para la Tarde Celeste 2026

Cristian Benavente y Santiago González durante la pretemporada de Sporting Cristal
Cristian Benavente y Santiago González durante la pretemporada de Sporting Cristal | Fuente: Sporting Cristal | Fotógrafo: Álex Melgarejo
Jean Dueñas

por Jean Dueñas

·

Sporting Cristal se alista para reencontrarse con sus hinchas en la Tarde Celeste, donde tendrá como rival a la Universidad Católica de Ecuador.

En Sporting Cristal toda la atención está centrada en superar la fase previa de la Copa Libertadores, alcanzar la fase de grupos y volver a coronarse en el torneo local, pero antes volverá a reencontrarse con todos sus hinchas. 

Según pudo conocer RPP Noticias, la esperada Tarde Celeste de Sporting Cristal se desarrollará el próximo domingo 25 de enero a partir del mediodía y tendrá a la Universidad Católica de Ecuador como rival.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Tarde Celeste 2026: ¿Cómo y cuándo será la venta de entradas?

Se sabe que la venta de entradas para la Tarde Celeste contará con dos fechas: el martes 13 desde las 3:00 pm para los hinchas de Sporting Cristal que cuenten con el abono Socio Pasción, quienes también tendrán un 10% de descuento adicional para comprar las entradas, mientras que la venta al público general será el jueves 15 a partir de las 9:00 am.

Cristiano da Silva y Gabriel Santana, los refuerzos de Sporting Cristal.
Cristiano da Silva y Gabriel Santana, los refuerzos de Sporting Cristal. | Fuente: Sporting Cristal | Fotógrafo: Álex Melgarejo

Los refuerzos

De cara a la siguiente temporada, Sporting Cristal ha hecho oficial la llegada de Gabriel Santana (mediocampista), Juan Cruz (lateral derecho) y Cristiano da Silva (lateral izquierdo).

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Sporting Cristal Tarde Celeste Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Fútbol Peruano

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA