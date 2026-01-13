Confirmado: Directorio de la FPF aprobó que los equipos de Liga1 puedan tener a siete extranjeros en simultáneo en cancha

RPP pudo conocer que el Directorio de la FPF aprobó que los clubes puedan contar con siete extranjeros en cancha.

La Liga1 Te Apuesto 2026 está cerca de comenzar y los equipos se vienen reforzando para realizar un buen torneo. Por ello, los clubes —que volverán a organizar el certamen de Primera División, así como de Liga2, Liga3 y Femenino— aprobaron la presencia de siete extranjeros en cancha.

Pero, esta decisión tenía que ser revalidada por el Directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la cual se dio. RPP pudo conocer que, en la reunión de este martes, se aprobó que los equipos de la Liga1 Te Apuesto 2026 puedan tener a siete extranjeros en simultáneo en cancha.

Sin embargo, esa no es la única decisión tomada por el Directorio. También se conoció que los clubes no están obligados a tener un jugador Sub 19 en cancha ni en banca.

Equipos de Liga1 podrán jugar con siete extranjero en cancha | Fuente: RPP

¿Qué equipos jugarán en la Liga1 Te Apuesto 2026?