"Asumo el reto de estar en un equipo tan grande": Jesús Pretell y su mensaje antes de sumarse a LDU Quito

Buscará brillar en Ecuador. Jesús Pretell aseguró que se siente feliz de llegar a un equipo tan grande como LDU Quito. En conversación con los medios de comunicación previo a su viaje al país norteño, dijo que tiene mucha convicción de ganarse un puesto en el equipo.

"Feliz. Creo que es algo a lo que, como jugador, siempre aspira, y hoy se me está dando. Lo que tengo en mente es mucha ambición por lograr mis objetivos a nivel internacional", indicó en un primer momento.

"Sabemos que Liga es un equipo muy fuerte, muy importante a nivel de Sudamérica. Asumo el reto de estar en un equipo tan grande como lo es Liga. Tengo mucha convicción de que las cosas se me van a dar muy bien e ir a pelear un puesto", complementó.

Pedido de Tiago Nunes

Por otro lado, al ser consultado si es importante que haya sido pedido de Tiago Nunes, quien lo dirigió en Sporting Cristal, dijo que sí, pero eso no quita que tendrá que pelear por un puesto.

"Sí, pero uno sabe que cuando está dentro del campo tiene que ganarse el puesto, tiene pelear para poder estar dentro del 11. Sé que el profe Tiago me conoce y tengo que demostrárselo en el campo", dijo.

Por último, reveló que conversó con Irven Ávila, quien le explicó cómo era el club. "Hablé con el Cholo. Me explicó la competencia que hay en el club. Por ese lado, todo bien, son capitanes, que están con uno día a día y siempre es bueno escucharlos", finalizó.