Sporting Cristal habilita tribuna norte del Estadio Nacional para partido ante Cusco FC

Sporting Cristal anunció que habilitará la tribuna norte del Estadio Nacional para el enfrentamiento de este miércoles ante Cusco FC por la ida de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto.

"¡Porque el hincha Celeste lo pidió, tendremos NasCional Celeste en las 4 tribunas! Popular Norte habilitada con precios populares", dice la publicación de Cristal.

Además, Cristal les pidió a sus hinchas agotar las entradas de las cuatro tribunas del Estadio Nacional con el fin que el grupo de jugadores reciban el apoyo de la afición.

"Llenemos el estadio y hagamos sentir un solo aliento. Adquiere tus entradas en Joinnus o en el enlace de nuestra bio. Fuerza Cristal", agregó.

¿Cuándo y dónde juegan Sporting Cristal vs. Cusco FC en vivo por la final ida de los playoffs de la Liga 1?



El partido entre Sporting Cristal vs Cusco FC se disputará este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Nacional. El recinto tiene capacidad para 42 000 espectadores.

¿Dónde ver el Sporting Cristal vs. Cusco FC en vivo por TV y streaming?



El partido entre Sporting Cristal vs. Cusco FC se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En tanto, RPP transmitirá el partido por los 89.7 FM, 730 AM y por Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.