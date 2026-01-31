Tras no transmitirse el Sport Huancayo vs. Alianza Lima, 1190 Sports garantizó que los demás partidos de la Liga1 serán televisados

La temporada 2026 de la Liga1 Te Apuesto se puso en marcha desde este viernes con el partido entre Sport Huancayo y Alianza Lima, por la fecha 1 del Torneo Apertura, con la victoria blanquiazul 1-2 en condición de visitante.

El compromiso se llevó a cabo en el Estadio IPD Huancayo; sin embargo, no contó con transmisión televisiva. La razón responde a falta de pagos que mantenía 1190 Sports con los clubes por dos meses del periodo anterior, hecho por el cual no se permitió que se lleve a cabo la transmisión, una medida que habían anticipado tomar las instituciones en caso se presente este escenario.

Esta posición de los clubes fue respaldada por la Federación Peruana de Fútbol, el ente rector que finalmente decidió que no haya transmisión hasta que se regularicen los pagos.

El mensaje de 1190 Sports

Al respecto, y considerando que después sí se transmitió por televisión el encuentro entre UTC y Atlético Grau, se pronunció 1190 Sports, garantizando que no se repetirá esta figura para los restantes partidos de la Liga1 Te Apuesto 2026.

“Como resultado de las reuniones sostenidas durante las últimas semanas entre los representantes de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y 1190 Sports Perú, finalmente se ha logrado (ayer) culminar un proceso de diálogo de manera altamente positiva. Este diálogo ha permitido alcanzar acuerdos sobre temas estratégicos, incluyendo compromisos y esquemas de pagos pendientes a favor de la FPF, así como de los clubes participantes de la Liga1 Te Apuesto 2026”, detalla la primera parte del comunicado.

“El cierre de este acuerdo constituye un paso fundamental y necesario para garantizar la sostenibilidad del ecosistema del fútbol peruano, así como el cumplimiento responsable de los compromisos asumidos entre las instituciones involucradas. En consecuencia, nos encontramos en vías de suscripción de las adendas respectivas para honrar los compromisos asumidos. Confirmamos de esta manera que la totalidad de los partidos de todos los clubes participantes de la Liga1 Te Apuesto 2026 serán transmitidos exclusivamente a través de L1MAX”, precisa 1190 Sports.

Comunicado de 1190 SportsFuente: 1190

Investigación por “publicidad engañosa”

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció este viernes que la Comisión de Fiscalización de Competencia Desleal abrió una investigación debido a que el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo no fuera transmitido por televisión.

"Se ha requerido información a las empresas e instituciones involucradas para verificar la veracidad de los anuncios y el cumplimiento de la normativa vigente", manifestó Indecopi.

Indecopi señaló que, quien incurra en publicidad engañosa, puede ser sancionada con 700 UIT, es decir, unos 3 millones de soles.