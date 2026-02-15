Portalatino dice que bancada de Perú Libre apoyará la censura a Jerí aunque no se acepte debatir su moción de vacancia

El próximo martes, 17 de febrero, se abordarán en un pleno extraordinario las 7 mociones de censura que diversas bancadas han impulsado contra el presidente José Jerí, a raíz de los recientes escándalos políticos en los que se ha visto inmerso, como el denominado 'Chifagate' y las visitas nocturas de jóvenes mujeres al Despacho Presidencial, tras lo cual obtuvieron contratos con el Estado.

No obstante, la bancada de Perú Libre viene impulsando una moción de vacancia, lo que además ha dado pie a un debate académico y constitucional en torno a si correspondería esa figura o la censura para sacar a José Jerí de la Presidencia.

Al respecto, Kelly Portalatino, congresista perulibrista, e3wn diálogo con RPP, reafirmó que lo que correspondería sería una vacancia, por lo que buscarán que también se aborde su moción en la sesión plenaria del martes.

"Nosotros, como bancada de Perú Libre, iniciamos con esta presentación de la moción de vacancia, porque creemos nosotros que esa es la conducta y lo más correcto, ya que hoy en funciones el colega congresista y presidente del gobierno de transición, José Jerí, está asumiendo un rol importante. Sin embargo, ha generado un desequilibrio y ha manchado la investidura presidencial", indicó.

"Nosotros como bancada hemos analizado y es por eso que se requiere, primero, ejercer esta moción de vacancia porque el que está presidiendo, este jefe supremo o el gobierno interino es el actual presidente José Jerí, quien tiene sus funciones y competencias como presidente. Primero, tiene que ser vacado el presidente, posteriormente, el presidente de la Mesa Directiva. Sin embargo, se han tomado otras interpretaciones y, bueno, nosotros vamos a tener clara nuestra posición", acotó.

No obstante, sostuvo que, de no prosperar que se aborde también la moción de vacancia de Perú Libre, votarán por la censura.

"Si es que no obtenemos los votos [para impulsar la moción de vacancia], nosotros vamos a ser firmes, como lo hemos manifestado en los diferentes medios, que vamos a votar a favor de la vacancia del presidente y de la censura", destacó.

"Si no alcanzáramos los votos, obviamente nosotros vamos a tener como bancada una posición clara, firme de votar a favor de la censura", remarcó.

Perú Libre evaluará apoyo a Balcázar como nuevo presidente del Congreso

Por otro lado, la parlamentaria señaló que su bancada definirá el lunes a quien apoyarían para que ejerza la Presidencia, ante una eventual salida de José Jerí, aunque aseguró que ella no respaldará a María del Carmen Alva (Acción Popular).

"Todavía no hemos tomado nosotros la decisión. El lunes, tenemos sesión de bancada en la cual vamos a poder tomar estas medidas como modo de poder dar una estabilidad, también si es que se diera esta vacancia o censura del presidente José Jerí", indicó.

"Sin embargo, creemos [que], en primer lugar, Maricarmen Alva representa a una derecha radical, racista. Y definitivamente no nos representa como mujer y probablemente a muchos de nuestras bancadas y creo que a nuestro sector"agregó.

Ante ello, consultada acerca de si apoyaría a José Balcazar, miembro de la bancada de Perú Libre, para la Presidencia del Congreso, Portalatino indicó que también se evaluará el lunes.

"Con respecto a Balcázar, efectivamente, tiene parte de [los] lineamientos, él es parte integrante de la bancada Perú Libre, no es militante. Sin embargo, también tenemos que evaluarlo y eso va a ser definido el día lunes, para poder tomar las decisiones que sean más saludables si es que se llegase a la vacancia y a la censura", puntualizó.