¡Oficial! Universitario anunció el fichaje de Sekou 'La pantera' Gassama, exjugador de Valencia

Universitario de Deportes continúa reforzando su plantel con miras a la temporada 2026 y oficializó la contratación del delantero Sekou Gassama, que cuenta con nacionalidad española y senegalesa.

A través de sus redes sociales, el club crema dio la bienvenida al '9', que llega a reforzar el plantel que dirige el español Javier Rabanal. "Atacante con recorrido internacional que aportará potencia, presencia en el área y experiencia al frente ofensivo crema", apuntó.

Gassama, de 30 años, ha recorrido su carrera futbolística en Chipre, Argelia, pero esencialmente en España, en equipos como Valencia, Rayo Vallecano, UD Almería, Málaga FC, entre otros.

"Su camino profesional le ha permitido consolidarse como un delantero fuerte, con capacidad para jugar de espaldas al arco, atacar los espacios y generar peligro constante en el área rival", agregó la 'U'.

Con esta incorporación, Universitario suma un futbolista que se integra al proyecto deportivo del club, con el objetivo de seguir siendo protagonista en el plano local y afrontar con ambición los desafíos en competencias internacionales.

𝗟𝗔 «𝗣𝗔𝗡𝗧𝗘𝗥𝗔» 𝗦𝗘 Ⓤ𝗡𝗘 𝗔𝗟 𝗧𝗥𝗜𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢́𝗡 🐆🔥



Sekou Gassama es nuevo delantero de Universitario de Deportes.#TricampeUnes#UnTriConGarra pic.twitter.com/x9ONujMcTO — Universitario (@Universitario) December 28, 2025

¿Cuáles son los principales fichajes de Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026?



Javier Rabanal (Entrenador - España)

Caín Fara (Defensa - Argentina)

Sekou Gassama (Delantero - España y Senegal)

Diego Romero (Sin oficializar)