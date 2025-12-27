Mandan los blanquiazules: Alianza Lima es el equipo peruano mejor ubicado en el ranking de la IFFHS

Los blanquiazules en lo más alto. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (International Federation of Football History and Statistics, en inglés) realizó su última actualización del ranking de clubes en el 2025, donde aparece Alianza Lima como el equipo peruano mejor posicionado en el listado.

El ranking de la IFFHS considera el periodo del 1 de diciembre de 2024 hasta el 30 de noviembre de 2025. Es en ese trayecto en el que Alianza Lima finaliza como el mejor club peruano en la nómina, siendo importante sus competiciones a nivel internacional. En el año, alcanzó un total 18 partidos entre la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, el certamen al que llegó hasta la ronda de cuartos de final.

Alianza Lima, el mejor de Perú para la IFFHS

Alianza Lima figura en el puesto 103 del ranking total. El puntaje de los íntimos es de 155. A nivel de equipos de Conmebol, asoma como el número 25.

La diferencia de los blanquiazules con el siguiente cuadro peruano es considerable. Universitario de Deportes es el que figura después en el puesto 181. Los cremas, campeones de la Liga1 y que llegaron hasta octavos de final de la Copa Libertadores, registran 111 puntos.

Después de Universitario se muestra a Cienciano en el tercer lugar entre los nacionales. En el ranking general es el 249. El ‘Papá’ llegó hasta los octavos de final de la Copa Sudamericana. Le siguen FBC Melgar (311) y Sporting Cristal (378).

Alianza Lima aparece en el puesto 103 del ranking de clubes de la IFFHSFuente: IFFHS

Ranking IFFHS: los 10 mejores equipos de Sudamérica 2025