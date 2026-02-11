Franco Velazco espera que sanciones a Kevin Ortega y Alejandro Villanueva "sean ejemplares"

Reunión pactada. Franco Velazco, administrador de Universitario de Deportes, confirmó que sostendrá una conversación con los dirigentes de la CONAR para tener acceso a los audios del VAR del partido ante Cusco FC.

"Tenemos la reunión el día de hoy a las 4 de la tarde de manera virtual y ahí, seguramente, vamos a ahondar en algunos detalles más allá de lo que ha comunicado el presidente del VAR públicamente en sus declaraciones", indicó Velazco en conferencia de prensa.

"Vamos a agotar las instancias, el procedimiento regular. Así que el día de hoy vamos a tener más luces y vamos a tener acceso a los audios", complementó.

Franco Velazco reveló incomodidad tras fallo arbitral

Luego, el dirigente confesó que están incómodos porque, al margen de que la CONAR aceptó error, nadie le devolverá los puntos que perdió.

Además, confirmó que solicitarán que Kevin Ortega y Alejandro Villanueva no sean arbitrados más en sus partidos.

"Nosotros sí estamos incómodos porque, al margen del pronunciamiento, nadie nos va a devolver los dos puntos perdidos", dijo en un inicio.

"Y, si bien es cierto que se ha hablado de una sanción para los árbitros aludidos, esperamos que esa sanción sea ejemplar porque, para un club tan importante como la U, esos puntos nos situarían como punteros en el campeonato. Sin lugar a dudas, nosotros no estamos cómodos porque entendemos que hay una carga subjetiva de parte de los árbitros, tanto de Ortega como de Villanueva, por lo que sí, vamos a solicitar que no sean programados en nuestros encuentros", finalizó.