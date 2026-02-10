"Fue imprudente": Carlos Galván responsabilizó a Williams Riveros de polémico penal en contra de Universitario

Carlos Galván señaló que Williams Riveros sí cometió penal en el Cusco FC vs Universitario de Deportes, correspondiente a la segunda jornada del Torneo Apertura 2026. El exjugador criticó duramente la acción de uno de los jugadores más experimentados del tricampeón nacional.

“La imprudencia de Riveros hace que el VAR compre para que sea penal. Fue imprudente Riveros, la desesperación. Un central no puede saltar con el brazo extendido. Es penal para mí. El delantero o defensa, cuando salta a cabecear, siempre salta a cubrirse; en ningún momento Riveros saltó a cubrirse", señaló.

Además, Galván agregó que Riveros perdió la calma cuando llegó tarde para neutralizar a Aldair Fuentes. "Pienso que la desesperación e imprudencia de Riveros ocasionaron el penal. Riveros pierde la marca; fuera de que Ampuero lo empuja un poco a Riveros, pierde la marca y estira el brazo por desesperación para que no cabecee limpio. Al cabecear limpio Fuentes, se apoya Riveros, pero va con la inercia de ir para adelante".

"Apoya el brazo en la cara y, automáticamente, cuando vos sentís el contacto, dobla el codo y parece que le pega, pero es un apoyo de desesperación”, culminó Galván en el programa ‘Más que fútbol’.

Hay que indicar, que el árbitro Kevin Ortega fue criticado por jugadores de Universitario por sancionar penal a favor del cuadro imperial.

Universitario envió carta a la Conar por desempeño de Kevin Ortega

Universitario no se queda de brazos cruzados. Y es que en el elenco crema envió una carta a la Conar (Comisión Nacional de Árbitros) por la actuación del árbitro Kevin Ortega contra Cusco FC. El referí, a poco del final, cobró un polémico penal a favor del elenco cusqueño, tras revisar la acción en el VAR.

"De manera inexplicable, el árbitro Kevin Ortega, previo al llamado del VAR dirigido por el señor Alejandro Villanueva, deciden modificar su decisión y sancionar penal por supuesta falta en el área de nuestro jugador Williams Riveros, que a la vista de los videos de la transmisión se evidencia que no existió", indicó en Universitario.



