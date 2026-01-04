"Es el desafío más grande de mi carrera": Caín Fara confesó su emoción por jugar en Universitario

La tiene clara. Caín Fara, refuerzo de Universitario de Deportes, llegó a Lima para iniciar la pretemporada con el cuadro Crema. En conversación con los medios de comunicación en el aeropuerto Jorge Chávez, dijo sentirse emocionado por este nuevo desafío, al cual calificó como el más importante de su carrera.

"Muy feliz, muy emocionado con este desafío. Contento por llegar a un club tan grande y tan inmenso en América y en el mundo y preparado para aportar desde donde me toque y poder devolver la confianza al club y a toda la gente", indicó en un principio.

"Sin duda que es el desafío más importante de mi carrera, incluso por la situación que había venido. También estuve en un club grande como Emelec, sufrí la rotura de los cruzados y tuve que volver a reinventarme en Argentina y este, para mí, es el desafío más grande de mi carrera", complementó.

¿De qué juega Caín Fara?

Luego, al ser consultado sobre su estilo de juego, aseguró que puede jugar por todo el frente de ataque. Además, confirmó que aún no conversa con el técnico Javier Rabanal y que espera hacerlo en la pretemporada.

"Todavía no tuve la oportunidad de hablar, pero en estos días, cuando me ponga en los primeros días de pretemporada y con el grupo, voy a poder tener la posibilidad de hablar con él", dijo.

"Yo soy marcador central, pero en mi carrera soy polifuncional. Jugué de lateral, de stopper por derecha, todo lo que es el frente defensivo, tanto como líbero, como stopper lo puedo hacer muy bien", finalizó.