¡Ya es oficial! Millonarios anunció el fichaje de Rodrigo Ureña hasta el 2027

Llegó el anuncio por el ‘Pitbull’. El Millonarios FC hizo oficial este domingo el fichaje del mediocampista chileno Rodrigo Ureña, quien se suma al conjunto colombiano tras su paso por Universitario de Deportes, donde fue tricampeón.

“Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y documentación, el jugador Rodrigo Ureña firmó su contrato por 2 años con la institución”, señaló el Embajador a través de un comunicado.

Rodrigo Ureña se convierte en el flamante refuerzo del Millonarios, que pagó la cláusula de salida a Universitario para hacerse con la ficha del chileno por las próximas dos temporadas.

Ureña vuelve a Colombia

Rodrigo Ureña, de 32 años, tuvo la primera experiencia internacional de su carrera en el balompié ‘cafetero’ cuando llegó en 2020 a América de Cali. En ese curso logró el título liguero.

Para el 2022 fichó por Deportes Tolima, con el que conquistó la Superliga de esa temporada.

Millonarios FC será su tercer equipo en Colombia, con el que este año disputará la Copa Sudamericana.

“El mediocampista se distingue por su orden táctico, intensidad en la recuperación, lectura del juego y capacidad para equilibrar el equipo, cualidades que le permiten aportar solidez y dinamismo en la primera línea del medio campo. ¡Bienvenido al Embajador!”, resaltó el club sobre el futbolista que también llegó a la Selección de Chile para disputar las Eliminatorias.

El paso de Rodrigo Ureña por Universitario

El chileno fue clave en la obtención del título 2023 de Universitario, ganándose su renovación por tres temporadas más.

A Rodrigo Ureña le quedaba un año más de contrato en tienda crema, sin embargo, sin un acuerdo para extender su estadía, en Universitario no cerraron las puertas a una transferencia durante este mercado de pases teniendo en cuenta que se trataba de la última etapa en la que podía dejar el club generando un ingreso por su traspaso.

Rodrigo Ureña jugó 99 partidos con la camiseta merengue en tres temporadas, entre la Liga1, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Además de aportar equilibrio y fuerza al mediocampo, contribuyó con dos goles y seis asistencias.

El volante sumó tres títulos consecutivos en la Liga1 y ganó cinco torneos cortos de forma seguida en el fútbol peruano.