Super Bowl 2026: Eduardo Verástegui pide “apagar la tele” durante el show de medio tiempo de Bad Bunny

El actor mexicano volvió a criticar al artista puertorriqueño y pidió boicotear su presentación en el Super Bowl 2026, mientras figuras de la música respaldan a Bad Bunny.

Bad Bunny hizo historia días atrás cuando su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS ganó el Grammy a Álbum del Año, convirtiéndose en el primer disco completamente en español en obtener el premio. Mientras el logro fue celebrado por millones de fans en todo el mundo, también desató duras críticas, entre ellas las del actor mexicano Eduardo Verástegui.

El exgalán de telenovelas como Soñadoras y Alma rebelde utilizó sus redes sociales para cuestionar el premio otorgado al artista puertorriqueño. “El Conejito Malo ganó el Grammy… Hoy basta con ponerse vestidos, balbucear letras ininteligibles, glorificar la vulgaridad y cantar con la boca llena de comida para que te lo regalen”, escribió en una publicación que generó fuerte polémica.

Eduardo Verástegui vs. Bad Bunny

La controversia escaló horas antes del Super Bowl 2026, donde Bad Bunny hará historia al convertirse en el primer artista latino en liderar el show de medio tiempo con una presentación íntegramente en español. Desde sus redes, Verástegui llamó a sus seguidores a boicotear el espectáculo.

“Buenos días, familia. Si van a ver el Super Bowl, los invito a apagar la tele durante el show de medio tiempo. No les den el gusto”, escribió la mañana del domingo 8 de febrero.

En otro mensaje, el actor fue aún más duro: “El ruido tóxico de Bad Bunny no es neutral. Forma conciencias, moldea deseos y normaliza lo que degrada. El problema no es solo el sonido, sino el mensaje que llega sin filtros a niños y jóvenes, confundiendo libertad con libertinaje y felicidad con placer inmediato”.

Estas declaraciones llegan días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también criticara públicamente la elección de Bad Bunny para el medio tiempo y confirmara que no asistirá al evento deportivo. “Creo que es una pésima elección. Terrible”, afirmó desde el Despacho Oval, avivando aún más la conversación.

Buenos días familia, si van a ver el Super Bowl, los invito a apagar la tele durante el show de medio tiempo. No les den el gusto. — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) February 8, 2026

Katy Perry, Shakira y más apoyan a Bad Bunny

Mientras las críticas se multiplican desde algunos sectores, Bad Bunny también ha recibido un fuerte respaldo desde la industria musical. Katy Perry fue una de las primeras en manifestarse a través de X: “¡Tú puedes, Benito! Recuérdale al mundo cómo se ve el verdadero sueño americano”, escribió.

Por su parte, la cantante dominicana Natti Natasha celebró el momento histórico del artista: “¡Rompe, Benito! Muéstrale al mundo quién eres, quiénes somos y la importancia de valorar nuestra cultura, a pesar de la barrera del idioma”.

Shakira también se sumó a los mensajes de apoyo y recordó su histórica presentación en el medio tiempo del Super Bowl 2020, donde Bad Bunny fue uno de los invitados especiales. “Deseándote, Benito, todo lo mejor esta noche”, escribió la cantante colombiana en sus redes.

