¿Dónde ver el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 con Bad Bunny en vivo por TV en USA y Sudamérica?

Conoce los canales TV para seguir la transmisión del ‘halftime show’ del Super Bowl 2026 con la esperada presentación de Bad Bunny en el Levi’s Stadium.

Bad Bunny se presentará este domingo en el esperado ‘show de medio tiempo’ (más conocido como el ‘halftime show’) del Super Bowl LX. El ‘Conejo Malo’ brindará un show con sus mejores éxitos y en el cual se espera represente a la comunidad latina y deje mensajes contra ICE. ¿Dónde ver el esperado evento musical? Conoce la guía de canales de transmisión.

¿Cuándo y dónde es el ‘halftime show’ del Super Bowl 2026 con Bad Bunny?

El show de medio tiempo del Super Bowl 2026 con Bad Bunny se realizará en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara y tendrá lugar en el entretiempo del partido entre los Patriots y Seahawks en la gran final de NFL. Se prevé que el show musical comience desde las 8:00 p.m. (hora peruana).

¿A qué hora inicia el ‘halftime show’ del Super Bowl 2026 con Bad Bunny en vivo?

En Estados Unidos (Pacífico), el ‘halftime show’ de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 empezará a las 5:00 p.m.

En Estados Unidos (Central), el ‘halftime show’ de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 empezará a las 7:00 p.m.

En Estados Unidos (Este), el ‘halftime show’ de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 empezará a las 8:00 p.m.

En México, el ‘halftime show’ de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 empezará a las :700 p.m.

En Perú, el ‘halftime show’ Bad Bunny en el Super Bowl 2026 iniciará a las 8:00 p.m.

En Colombia, el ‘halftime show’ de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 iniciará a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el ‘halftime show’ de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 iniciará a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el ‘halftime show’ de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 iniciará a las 9:00 p.m.

En Bolivia, el ‘halftime show’ de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 iniciará a las 9:00 p.m.

En Brasil, el ‘halftime show’ de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 iniciará a las 10:00 p.m.

En Argentina, el ‘halftime show’ de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 iniciará a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el ‘halftime show’ de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 iniciará a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el ‘halftime show’ de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 iniciará a las 10:00 p.m.

En Chile, el ‘halftime show’ de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 iniciará a las 10:00 p.m.

¿Dónde ver el ‘halftime show’ del Super Bowl 2026 con Bad Bunny en vivo por USA y México?

El esperado ‘halftime show’ del Super Bowl 2026 con Bad Bunny podrá verse en Estados Unidos a través de la señal de NBC en el territorio norteamericano y también vía Peacock y NFL+. Por su parte, en México, el show de medio tiempo será emitido en Canal 5, Azteca 7 y Fox Sports, mientras que también podrá ser seguido en streaming por medio de ViX.

¿Dónde ver el ‘halftime show’ del Super Bowl 2026 con Bad Bunny en vivo por Sudamérica?

El ‘halftime show’ del Super Bowl 2026 con Bad Bunny podrá verse en Perú y el resto de Sudamérica a través de la señal de ESPN y también vía la plataforma de streaming Disney+ bajo suscripción.

¿Qué canciones podría tocar Bad Bunny en el ‘halftime show’ del Super Bowl 2026?

Si bien Bad Bunny ha mencionado que serían “13 minutos” los que duraría su presentación, se prevé que este tenga un lapso entre 12 a 15 minutos. A lo largo del esperado ‘halftime show’, tocará los hits que lo han catalogado uno de los artistas más sonados de la actualidad. A pesar de que no hay un setlist confirmado, estos son algunas de las canciones que se espera que sean incluidas: