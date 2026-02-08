Patriots vs Seahawks EN VIVO: se enfrentan en Santa Clara por el Super Bowl 2026

Patriots vs Seahawks EN VIVO: sigue la transmisión del Super Bowl 2026 desde Santa Clara, California.

Patriots vs Seahawks EN VIVO: se enfrentan este domingo 8 de febrero por el Super Bowl 2026. El encuentro se disputará en el Levis Stadium de la ciudad de Santa Clara, California, desde las 6:30 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por ESPN, NBC, Canal 5 y Fox Sports y Disney+. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Super Bowl 2026: ¿cómo llegan los Patriots vs Seahawks?



Tras salir lejos de los focos, los Seattle Seahawks y los New England Patriots culminarán este domingo una temporada de ensueño en el Super Bowl de Santa Clara, en un choque entre potencias de la NFL que mide a la mejor defensa contra la segunda mejor ofensiva y que coronará al nuevo rey del futbol americano.



Pocos en New England imaginaban que su equipo pudiera volver tan rápido al escenario de un Super Bowl, después del hueco dejado en la franquicia por las salidas de Tom Brady en 2020 y de Bill Belichick en 2024. El año pasado, los Patriots tan solo ganaron cuatro partidos de los 17 disputados y terminaron colistas en su división. Ahora, llegan al Super Bowl tras ganar 16 de sus anteriores 17 encuentros. Por eso, el técnico Mike Vrabel, triple campeón de la NFL como jugador de los Patriots, fue elegido como mejor preparador de la temporada.



En su plantilla destaca la presencia del pateador Andy Borregales, el primer venezolano en pisar el escenario de un Super Bowl. "Orgullo, muy orgullosa de él, del equipo, de todo lo que han logrado este año. Aquí estamos, con los nervios bien fuertes, pero ahí vamos. Acabamos de llegar y esperamos que todo salga bien", aseguró a EFE Vivian Martínez, madre de Andy. "Es un orgullo que pueda representar al país, allá en Venezuela estamos todos vueltos locos. Primera vez que hay un venezolano en la NFL, y más jugando en un Super Bowl, todo muy nuevo", prosiguió.



Al frente de los Patriots estará el 'QB' Drake Maye, otras de las caras visibles del equipo de Mike Vrabel, decidido a sorprender. Maye, de 23 años, buscará llevar a los Patriots a ganar el séptimo Super Bowl de su historia.



Los Seahawks llegan al Super Bowl como claros favoritos, tras ganar trece de sus últimos catorce partidos, nueve de ellos de forma consecutiva.



La historia está a su favor. Ocho veces de nueve, la mejor defensa terminó levantando al cielo el trofeo Vince Lombardi cuando se midió en la final con una de las dos mejores ofensivas.



El 'QB' Sam Darnold también llega al Super Bowl con ganas de reivindicarse, tras cambiar hasta cinco equipos y ser alejado por los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings.

¿Cuándo y dónde es el Super Bowl 2026 con los Patriots vs Seahawks?



El partidoentre Patriots vs Seahawks se disputará este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de la ciudad Santa Clara (California). El recinto tiene capacidad para 68 500 personas.

¿A qué hora juegan el Super Bowl 2026 en vivo con el Patriots vs Seahawks?



En Perú, el Super Bowl 2026 entre Patriots vs Seahawks comenzará a las 6:30 p.m.

En Colombia, el Super Bowl 2026 entre Patriots vs Seahawks comenzará a las 6:30 p.m.

En Ecuador, el Super Bowl 2026 entre Patriots vs Seahawks comenzará a las 6:30 p.m.

En Venezuela, el Super Bowl 2026 entre Patriots vs Seahawks comenzará a las 7:30 p.m.

En Bolivia, el Super Bowl 2026 entre Patriots vs Seahawks comenzará a las 7:30 p.m.

En Brasil, el Super Bowl 2026 entre Patriots vs Seahawks comenzará a las 8:30 p.m.

En Argentina, el Super Bowl 2026 entre Patriots vs Seahawks comenzará a las 8:30 p.m.

En Uruguay, el Super Bowl 2026 entre Patriots vs Seahawks comenzará a las 8:30 p.m.

En Paraguay, el Super Bowl 2026 entre Patriots vs Seahawks comenzará a las 8:30 p.m.

En Chile, el Super Bowl 2026 entre Patriots vs Seahawks comenzará a las 8:30 p.m.

En Estados Unidos (Hawaii), el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks comenzará a la 1:30 p.m.

En Estados Unidos (Pacífico), el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks comenzará a las 3:30 p.m.

En Estados Unidos (Central), el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks comenzará a las 5:30 p.m.

En Estados Unidos (Este), el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks comenzará a las 6:30 p.m.

En México, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks comenzará a las 5:30 p.m.

En Puerto Rico, el Super Bowl 2026 Patriots vs Seahawks comenzará a las 6:30 p.m.



¿Dónde ver el Super Bowl 2026 en vivo?



El Super Bowl 2026 se podrá ver en vivo por TV a travpes de ESPN, NBC, Canal 5 y Fox Sports. Vía streaming, será transmitido por Disney+.

Patriots vs Seahawks: últimos resultados previos al Super Bowl 2026

Super Bowl 2025: Philadephia Eagles 40-22 Kansas City Chiefs

Super Bowl 2024: Kansas City Chiefs 25-22 San Francisco

Super Bowl 2023: Philadephia Eagles 35-38 Kansas City Chiefs

Super Bowl 2022: Los Angeles Rams 23-20 Cincinnati Bengals