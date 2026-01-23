César Inga se queda en Universitario: pase al Kansas City se cayó y jugador será parte de la Noche Crema 2026

RPP conoció que el pase de César Inga a Kansas City se cayó y el jugador estará en la Noche Crema 2026.

La historia cambió en menos de cuatro horas. Por la tarde, RPP informó que César Inga y Kansas City llegaron a un acuerdo para que el futbolista juegue en el equipo de la MLS. Sin embargo, conforme pasaron las horas, todo se modificó.

Y es que ADT, dueño de un porcentaje del pase del futbolista, no está de acuerdo con las condiciones económicas planteadas. ¿Qué sucedió? ¿Qué cambió?

#LOÚLTIMO | César Inga se queda en Universitario. Pase del defensor a Kansas City se cayó y el jugador será parte de la Noche Crema. @RPPNoticias pic.twitter.com/l7vNBRXhIS — Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) January 24, 2026

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

¿Qué generó la no transferencia de César Inga?

Cuando ADT vende a César Inga a Universitario, el club tarmeño se quedó con el 20 % del pase. Sin embargo, el cuadro Crema fue claro al indicar que si vendía al futbolista, se quedaría con un monto mayor al millón de dólares y que el resto se lo podían dividir entre las otras partes involucradas (club, representante y jugador).

RPP conoció que las tres partes llegaron a un acuerdo sobre el monto restante: el 10 % para ADT, el 10 % para el representante y el otro 10 % para el futbolista. Pero todo cambió cuando, se suponía, estaba acordado.

El cuadro de Tarma pidió respetar el 20 % inicial, lo que redujo el monto que Universitario pretendía recibir. Al no haber un acuerdo, el tricampeón peruano dio por cerrado el tema y hará todos los esfuerzos necesarios para que el futbolista emigre a mitad de año.