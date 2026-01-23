César Inga se queda en Universitario: pase al Kansas City se cayó y jugador será parte de la Noche Crema 2026

La historia cambió en menos de cuatro horas. Por la tarde, RPP informó que César Inga y Kansas City llegaron a un acuerdo para que el futbolista juegue en el equipo de la MLS. Sin embargo, conforme pasaron las horas, todo se modificó.
Y es que ADT, dueño de un porcentaje del pase del futbolista, no está de acuerdo con las condiciones económicas planteadas. ¿Qué sucedió? ¿Qué cambió?
¿Qué generó la no transferencia de César Inga?
Cuando ADT vende a César Inga a Universitario, el club tarmeño se quedó con el 20 % del pase. Sin embargo, el cuadro Crema fue claro al indicar que si vendía al futbolista, se quedaría con un monto mayor al millón de dólares y que el resto se lo podían dividir entre las otras partes involucradas (club, representante y jugador).
RPP conoció que las tres partes llegaron a un acuerdo sobre el monto restante: el 10 % para ADT, el 10 % para el representante y el otro 10 % para el futbolista. Pero todo cambió cuando, se suponía, estaba acordado.
El cuadro de Tarma pidió respetar el 20 % inicial, lo que redujo el monto que Universitario pretendía recibir. Al no haber un acuerdo, el tricampeón peruano dio por cerrado el tema y hará todos los esfuerzos necesarios para que el futbolista emigre a mitad de año.