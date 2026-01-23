Tema cerrado: César Inga será nuevo jugador de Kansas City

Álvaro Barco, gerente deportivo de Universitario de Deportes, indicó este viernes —en conferencia de prensa— que si este viernes no se concretaba el pase de César Inga al Kansas City, de la MLS, el jugador iba a estar presente en la Noche Crema. Y todo parece indicar que se llegó a buen puerto.

RPP pudo conocer que el futbolista y el cuadro estadounidense llegaron a un acuerdo, por lo que el defensor dejará Universitario de Deportes tras una temporada.

De acuerdo con fuentes consultadas, el vínculo entre César Inga y Kansas City será por cuatro temporadas. Además, Universitario se queda con el 15% del pase en caso de una posible venta.

✅Tema Cerrado: César Inga aceptó propuesta del Sporting Kansas City y dejará Universitario de Deportes. Fuentes de @RPPNoticias pic.twitter.com/wDfsDO1VJD — Fútbol Como Cancha - Oficial (@RPPDeportes) January 23, 2026

¿Por qué demoró tanto el cierre del pase de César Inga?

En conferencia de prensa, Álvaro Barco indicó que el acuerdo entre los clubes ya está listo. Pero, no se podía confirmar aún el traspaso porque el jugador y el club de Estados Unidos no habían acordado algunos términos.

"Nosotros, como club, hicimos para que se concrete, porque es una oportunidad internacional para él. Ya hay un tema en donde no podemos meternos, que es el contractual, que se va a definir en la tarde", indicó Álvaro Barco.