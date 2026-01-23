Se complicó el pase de César Inga a Kansas City: ¿qué pasó?

Se complicó todo. En las últimas horas, luego de la conferencia de prensa de Álvaro Barco, se conoció que César Inga y Kansas City llegaron a un acuerdo para que el jugador llegue a la MLS.

Sin embargo, todo cambió de un momento a otro. RPP conoció que el pase del peruano al cuadro de Estados Unidos se complicó, puesto que ADT, dueño de un porcentaje de su pase, no está de acuerdo con las condiciones económicas.

De esta manera, y si no se llega a un acuerdo entre todas las partes hasta mañana sábado a primeras horas, el jugador estará presente en la Noche Crema.

Los acuerdos estaban dados entre César Inga y Kansas City

RPP pudo conocer —en horas de la tarde este viernes— que el futbolista y el cuadro estadounidense llegaron a un acuerdo, por lo que el defensor dejará Universitario de Deportes tras una temporada.

De acuerdo con fuentes consultadas, el vínculo entre César Inga y Kansas City era por cuatro temporadas. Además, Universitario se quedaba con el 15% del pase en caso de una posible venta.

De hecho, las tratativas entre todas las partes demorarán alrededor de una semana. El propio Álvaro Barco indicó que ellos hicieron todos los esfuerzos para que el tema se cierre lo antes posible.

"Nosotros, como club, hicimos para que se concrete, porque es una oportunidad internacional para él. Ya hay un tema en donde no podemos meternos, que es el contractual, que se va a definir en la tarde", comentó Álvaro Barco.