Ocupará plaza: Universitario inscribió a Williams Riveros como extranjero

Williams Riveros disputará su cuarta temporada con Universitario
Williams Riveros disputará su cuarta temporada con Universitario | Fuente: Facebook | Fotógrafo: @Universitario
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Ocupará plaza. Franco Velazco, administrador de Universitario, reveló que Willams Riveros fue inscrito como extranjero para afrontar la Liga1 Te Apuesto 2026.

En conversación con L1 Max, el dirigente aseguró que no pueden esperar la respuesta de una entidad del Estado sobre el resultado de nacionalización del jugador paraguayo; por ende, decidieron inscribir al jugador.

"Sí, ya lo hemos inscrito a Williams (como extranjero). Es un poco parte nuestra ponerle punto final a todas estas idas y vueltas. La verdad, no podemos estar dependiendo un poco de un tercero, en este caso de una entidad del Estado", indicó.

"Hemos preferido inscribir a Williams, aprovechar que cumpla la fecha de suspensión el día de hoy para que esté la próxima fecha con Cusco FC. Hemos tenido algunas lesiones ahí y preferimos no arriesgarlo para tenerlo la próxima fecha", complementó.

Franco Velazco destacó triunfo de Universitario

Por otro lado, indicó que el triunfo ante ADT fue bien trabajado y destacó el buen plantel que han armado para la presente temporada.

"Es un triunfo bien logrado. Ha sido un triunfo importante para nosotros, que nos da la tranquilidad para empezar a mirar con claridad y optimismo las próximas fechas", dijo al inicio.

"Hemos armado un plantel muy sólido, muy fuerte. Esto se trata un poco de que pasen los partidos y que el equipo comience a agarrar un poquito de rodaje y que podamos estar nosotros con ciertos partidos encima para poder afrontar la Copa Libertadores que se nos viene ahora, a la vuelta de la esquina, en abril de este año", finalizó.

Franco Velazco Williams Riveros Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Universitario de Deportes

