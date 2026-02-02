No quedó conforme del todo: DT de Universitario habló de algunos "errores", pese a victoria sobre ADT

Universitario celebró. El último domingo, los cremas derrotaron 2-0 a ADT en la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto, aunque el juego del equipo no convenció. Sobre todo, en el primer tiempo.

Es así que, el director técnico de Universitario de Deportes, Javier Rabanal, ofreció una conferencia tras el partido y en la misma habló del desempeño de sus jugadores. Comentó respecto a algunos fallos que se dieron en la primera parte jugada en el Estadio Monumental U Marathon.

"Con muchos pequeños errores que no nos permitían tener continuidad hacia al arco. Nos costaba recuperar algunas pelotas cuando superaban la primera presión", sostuvo el DT de Universitario.

La palabra de Javier Rabanal en Universitario

Más adelante, el entrenador español destacó que poco a poco sus jugadores captaron más la idea de juego, por lo que lograron el tanto.

"Creo que eso se fue calmando. Empezamos a tener un poco más de acierto con el balón y ya cuando nos fuimos al descanso ellos tuvieron un disparo afuera y nosotros tres o cuatro ocasiones de gol", agregó.

Después, Javier Rabanal dio cuenta que pidió mayor intensidad a sus dirigidos. Incluso, el marcador puso ser más amplio a favor de Universitario.

"En el descanso hablamos de meter una marcha más en la circulación y atacar más. Buscar la espalda de la defensa y apareció el gol que abre el partido. Tuvimos otro, de ahí un poste y la de Lisandro (Alzugaray). Ya el partido iba en una sola dirección que era la del arco del rival", añadió el también extécnico de LDU Quito.

Lo que le viene a Universitario en el corto plazo.

Este sábado 7 de febrero, Universitario irá a la altura del Garcilaso de la Vega para verse las caras contra Cusco FC en el marco de la segunda jornada del Torneo Apertura 2026.

Después, el elenco merengue recibe a UTC (viernes 13) en el Monumental por la tercera fecha. El objetivo es claro; obtener el histórico tetracampeonato para la presente temporada de la liga peruana de primera división.