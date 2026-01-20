Jhon Jairo Guzmán, joya de Universitario, se confiesa: "Mi ídolo es Alex Valera"

Universitario de Deportes viene realizando una ardua pretemporada en Campo Mar U. El cuadro dirigido por Javier Rabanal ha disputado dos encuentros amistosos en los últimos días, donde se ha podido ver a la mayoría de los jugadores. Sin embargo, el que más llamó la atención fue Jhon Jairo Guzmán, un joven de apenas 15 años que no solo deslumbró por su altura (1.91 metros), sino también por su fuerza y rapidez en el ataque.

LA FIESTA DEL FÚTBOL Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias ¡TODA LA INFO AQUÍ!

Este martes, tras el partido contra Melgar, donde Universitario ganó 3-1 el primer partido y perdió 1-0 el segundo encuentro, el juvenil atacante crema aseguró que Alex Valera es su ídolo.

En conversación con los medios de comunicación, el delantero indicó que se encuentra contento de estar en la pretemporada con el club. Además, dijo que su principal referente es el actual goleador peruano.

“Feliz, porque en el primer equipo puedo tener mejores oportunidades, y sería un sueño salir del Perú”, indicó en un primer momento para Jax Latin Media. "Mis compañeros me han recibido bien. Es emocionante jugar con ellos”, complementó.

"Un ídolo acá en Perú, en mi posición, es (Alex) Valera. Afuera del país, es (Lionel) Messi", finalizó.