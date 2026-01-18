Refuerzo brasileño: Miguel Silveira será nuevo jugador de Universitario

RPP pudo conocer que Miguel Silveira Dos Santos será nuevo jugador de Universitario por una temporada.

Universitario suma una "joya brasileña" para el 2026. RPP pudo conocer que el cuadro Crema llegó a un acuerdo con el volante Miguel SIlveira Dos Santos.

De acuerdo con información recopilada, el futbolista de 22 años firmará por una temporada con el tricampeón peruano, con miras a lo que será la Liga1 Te Apuesto y la Copa Libertadores de América.

De esta manera, Universitario suma su quinto refuerzo extranjero de la temporada tras las llegadas de Caín Fara, Hector Fértoli, Sekou Gassama y Lisando Alzugaray.

¿Quién es Miguel Silveira?

Miguel Silveira empezó su carrera en Fluminense. De hecho, sus buenas actuaciones en menores llamaron la atención de equipos grandes de Europa, como Arsenal y Tottenham. Sin embargo, en el 2021, cuando recién cumplió la mayoría de edad, salió del cuadro de Río de Janeiro para vestir los colores del RB Bragantino.

Luego de dos temporadas en el club de su país natal, se muda al FK Sochi de Rusia. En el cuadro europeo jugó dos temporadas. Sin embargo, salió en el 2025 para enrolarse al Albirex Niiigata de Japón, su último club antes de Universitario.

A lo largo de su carrera, ha disputado 87 encuentros como profesional, ha marcado cinco goles y brindado seis asistencias. Ha disputado la Copa Sudamericana en el 2020 con Fluminense y la Copa Libertadores en el 2022 con RB Bragantino.