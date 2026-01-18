Pese a la caída: Javier Rabanal sacó una clara conclusión luego del amistoso de Universitario ante Sport Boys

No pudo ser para Universitario. El último sábado, en su primer amistoso de pretemporada, el elenco crema cayó 1-0 contra Sport Boys en la sede de Campo Mar U ubicada en Lurín.

Este cotejo también fue el debut del nuevo DT de Universitario de Deportes, Javier Rabanal. El estratega no tuvo declaraciones a la prensa local luego del partido, pero sí comentarios de manera breve en su cuenta oficial de Instagram. Piensa en positivo, más allá de la caída en casa.

"Cosas buenas y aspectos por mejorar. Con mucho trabajo y dedicación", fue lo que escribió el entrenador de Universitario en la citada red social. Su publicación, a modo de historia, fue acompañada de imágenes suyas y de sus dirigidos en el partido.

La publicación de Javier Rabanal en su cuenta de Instagram.Fuente: @javierrabanalhernandez

Los equipos de Universitario contra Sport Boys

Hay que recalcar que para este cotejo, en la 'U' tuvieron tres alineaciones distintas, las cuales fueron repartidas en cada tiempo de 30 minutos.

La primera fue con Miguel Vargas; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Hugo Ancajima, Jorge Murrugarra, Yuriel Celi, Jairo Concha, Paolo Reyna; Edison Flores y Alex Valera.

En tanto, la segunda formación de Universitario tuvo a Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Jairo Concha Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra, José Carabalí; Alex Valera.

Por último, pero no menos importante, el tercer 11 merengue salió con Jefferson Rodríguez; Caín Fara, Rafael Guzmán, Paolo Reyna; Hugo Ancajima, Yuriel Celi, Jorge Murrugarra, Jesús Castillo, José Carabalí; Christopher Loayza y Jhon Jairo Guzmán.

¿Qué amistosos le quedan a Universitario previo a la Liga1 2026?

Universitario vs. Melgar

Hora y fecha: martes 20 de enero (10:30 a.m.)

Lugar: Estadio Monumental (Ate)

Universitario vs. 'U' de Chile

Hora y fecha: sábado 24 de enero (8:00 p.m.)

Lugar: Estadio Monumental (Ate)