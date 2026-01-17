Presidente de LDU Quito se despidió de Lizandro Alzugaray: "Se va nuestro '9' y se va a otro grande como Universitario"

Lamentó su partida. Isaac Álvarez, presidente de LDU Quito, se mostró dolido con la salida de Lisandro Alzugaray. Sin embargo, dijo que estaba llegando a un equipo grande como Universitario.

“Nos deja nuestro número nueve y se va a otro grande como Universitario de Perú", indicó en un primer momento.

"Allí hay grandes amigos, como el presidente y el entrenador, quien fue campeón hace poco en Ecuador y conoce bien a ‘Licha’. Él fue quien lo solicitó”, complementó.

“Esta no es una despedida cualquiera. Lisandro en todo este tiempo nos dejó una huella. Fue el capitán, el número nueve, el jugador de los goles importantes”, enfatizó.

"Fuimos responsables con el club"

Por otro lado, explicó que la salida de Lisandro Alzugaray ha sido la mejor decisión posible para ser responsable como institución.

“A nuestra hinchada quiero decirle que tomamos la mejor decisión posible. Por responsabilidad con el club, permitir la salida de Lisandro era lo que correspondía”, concluyó.

Lisandro Alzugaray llega a Universitario de Deportes por las próximas dos temporadas, con opción a ser ampliada por una más. En LDU Quito, el argentino disputó tres temporadas. En Ecuador, también vistió los colores de Aucas y Universidad Católica.