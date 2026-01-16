Ya es oficial: Universitario anunció a Lisandro Alzugaray como nuevo fichaje para la Liga1 y Copa Libertadores

No hay que esperar más. Universitario, por medio de sus redes sociales, anunció la contratación del delantero argentino Lisandro Alzugaray, quien llega procedente de LDU Quito.

"Nuestra fórmula: pasión y garra hasta el final. Bienvenido al club más grande, Lisandro Alzugaray. Se pone la crema. Es nuevo refuerzo del único grande del Perú. ¡A defender con garra esta sagrada camiseta! fue lo que indicaron en Universitario de Deportes por medio de un video.

RPP, en la mañana de este viernes, ya había indicado que se dio un acuerdo entre la 'U' y Alzugaray. En el cuadro peruano solo estaban a la espera de su desvinculación de LDU Quito, hecho que finalmente se produjo de mutuo acuerdo.

Lisandro Alzugaray firma por Universitario

No todo quedó allí ya que el club ecuatoriano dio una conferencia de prensa, en donde el jugador se despidió de la 'Casa Blanca'.

"Estoy feliz porque sé que lo di todo por esta camiseta. La hincha me bancó en muchos momentos. Agradezco a mis compañeros porque hicieron que todo sea más fácil. No tengo palabras", sostuvo el argentino casi entre lágrimas.

Además, Lisandro Alzugaray agregó que "en todo este tiempo, tres años, logramos cuatro títulos. No fue nada fácil. El fútbol tiene estas cosas y vine con la idea de sumar. Nadie está por encima de este club y lo entiendo. Destacó que acá nadie me puso trabas y me dijeron que vaya hacia adelante. Me voy tranquilo que todos me bancaron en todo momento".

Hay que remarcar que el contrato entre el futbolista y Universitario es por dos temporadas, hasta el final del año 2027. Jugará la Liga1 y fase de grupos de la Copa Libertadores.

Universitario se refuerza con Alzugaray

Más adelante, en la página web de Universitario destacaron el arribo de Lisandro Alzugaray, quien tiene 35 años de edad. "Llega tras consolidarse en el fútbol ecuatoriano, donde defendió las camisetas de Aucas, Universidad Católica y Liga Deportiva Universitaria de Quito, club con el que alcanzó importantes logros internacionales, entre ellos la Copa Sudamericana 2023. Precisamente, 2023, fue una de las piezas ofensivas más influyentes de su equipo, convirtiéndose en su goleador del torneo con cuatro anotaciones".

Finalmente, agregan que "a lo largo de su carrera, el atacante ha demostrado regularidad competitiva, carácter y capacidad para responder en escenarios de alta exigencia, virtudes que encajan plenamente con el ADN deportivo de Universitario".