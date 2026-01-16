Universitario vs. Sport Boys: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el amistoso de pretemporada?

Universitario vs. Sport Boys EN VIVO: se enfrentan este sábado 17 de enero en Campo Mar 'U', en Lurín, por amistoso de pretemporada 2026. El partido se jugará a partir de las 10:30 a.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por Universitario TV. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

El tricampeón salta al campo. El nuevo Universitario de Deportes sostendrá su primer partido de pretemporada midiéndose a Sport Boys, en un cotejo en el que se espera ver en acción el plan de Javier Rabanal y a parte de los refuerzos.

Los clubes tienen acordado jugar tres tiempos de 30 minutos. El primer once crema del año será con la base del curso anterior y se aguarda que se sumen Caín Fara y Diego Romero.

Universitario vs Sport Boys: ¿cómo llegan los 'cremas' al amistoso de pretemporada 2026?

Universitario disputará su primer amistoso de la pretemporada enfrentando a Sport Boys. El argentino Héctor Fértoli es baja tras sufrir una lesión en el hombro.

¿Cuándo y dónde juegan Universitario vs Sport Boys EN VIVO por la pretemporada 2026?

El partido de Universitario frente a Sport Boys fue programado para el sábado 17 de enero en Campo Mar 'U', en Lurín (Lima). El amistoso se llevará a cabo a puertas cerradas.

𝗟𝗔 𝗣𝗔𝗟𝗔𝗕𝗥𝗔 𝗗𝗘𝗟 «𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘» 𝗝𝗔𝗩𝗜𝗘𝗥



👉 Conoce más sobre nuestro Director Técnico, Javier Rabanal, en su primera entrevista con el buzo crema ▶️ https://t.co/NENX092fDW



👉 Hazte miembro de nuestro canal de YouTube y accede a contenido exclusivo, como la… pic.twitter.com/BVdtrwM7RX — Universitario (@Universitario) January 15, 2026

¿A qué hora juegan Universitario vs Sport Boys EN VIVO por la pretemporada 2026?

En Perú , el partido Universitario vs. Sport Boys comienza a las 10:30 a.m.



, el partido Universitario vs. Sport Boys comienza a las 10:30 a.m. En Colombia, el partido Universitario vs. Sport Boys comienza a las 10:30 a.m.

En Ecuador, el partido Universitario vs. Sport Boys comienza a las 10:30 a.m.

En Chile, el partido Universitario vs. Sport Boys comienza a las 12:30 p.m.

En Bolivia, el partido Universitario vs. Sport Boys comienza a las 11:30 a.m.

En Venezuela, el partido Universitario vs. Sport Boys comienza a las 11:30 a.m.

En Argentina, el partido Universitario vs. Sport Boys comienza a las 12:30 p.m.

En Brasil, el partido Universitario vs. Sport Boys comienza a las 12:30 p.m.

En Uruguay, el partido Universitario vs. Sport Boys comienza a las 12:30 p.m.

En México (CDMX), el partido Universitario vs. Sport Boys comienza a las 09:30 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Universitario vs. Sport Boys comienza a las 10:30 a.m.

En España, el partido Universitario vs. Sport Boys comienza a las 4:30 p.m.



¿Dónde ver el Universitario vs Sport Boys EN VIVO?

El partido será transmitido a todo el mundo a través del canal de YouTube de Universitario TVU, que estará disponible para suscriptores. El costo para sumarse al plan premium es de S/ 15.00 soles. Todas las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

Los partidos preparatorios



El profesor Jaime De La Pava nos cuenta cuántos partidos tendremos previo al inicio del campeonato. 🔜



🎥 Entrevista completa en https://t.co/3Es7DOtNWJ.#VamosBoysTodaLaVida🩷 pic.twitter.com/RE13UML84V — Club Sport Boys Association (@sportboys) January 16, 2026

Universitario: novedades del plantel para el 2026

Altas: Javier Rabanal (DT) [ESP], Diego Romero, Caín Fara [ARG], Héctor Fértoli [ARG], Sekou Gassama [SEN] y Lisandro Alzugaray [ARG].

Renovación: Miguel Vargas, Williams Riveros [PAR], Matías Di Benedetto [ARG] y Horacio Calcaterra.

Bajas: Jorge Fossati (DT), Sebastián Britos, Rodrigo Ureña, Gabriel Costa, Diego Churín, Jairo Vélez y Aamet Calderón.