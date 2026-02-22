De vuelta a Arequipa: Melgar anunció a Jefferson Cáceres como su nuevo fichaje para la temporada 2026

Melgar pelea por la cima del Torneo Apertura 2026 de la Liga1 Te Apuesto, aunque el pasado sábado perdió 3-1 frente al FC Cajamarca en condición de visitante por la cuarta jornada.

Es así que, en pleno campeonato, en el FBC Melgar tomaron la decisión de reforzar su delantera. Ante ello, Jefferson Cáceres es su flamante fichaje y se confirma su vuelta a la liga peruana de primera división después de su paso por el fútbol europeo en los últimos meses.

"¡Bienvenido de vuelta a casa, Jefferson!", fue lo que escribieron las redes sociales de Melgar en Facebook, Instagram y X. La publicación fue acompañada de una imagen del atacante con la indumentaria del 'dominó'.

Fue a inicios del año 2025 que el futbolista salió justamente del club arequipeño con dirección al Sheffield United, cuadro de la segunda división de Inglaterra.

No llegó a debutar de manera oficial con este elenco, por lo que fue cedido al Dunfermline y en la segunda de Escocia tampoco pudo ganarse un lugar. De esta manera es que se negoció su vuelta al equipo que dirige Juan Reynoso.

¿Quién es Jefferson Cáceres?

Natural de Lima, Jefferson Cáceres es un futbolista de la categoría 2002 que llegó al primer equipo profesional de Melgar para la temporada 2020; no obstante, fue hasta el año siguiente que tuvo los primeros partidos de su carrera.

Buscando tener más minutos, en 2023 fue prestado a Binacional, con el que marcó tres goles en la Liga1 en un total de 21 partidos. En la temporada 2024 retornó al elenco de Arequipa, donde a pesar de solo jugar dos veces en el torneo doméstico como titular, registró 8 goles.

Hay que tener en cuenta, por otra parte, que el 'León del Sur' tiene 9 puntos en el Apertura de la Liga1. En la quinta fecha, el viernes 27 de febrero, le toca recibir a Los Chankas.