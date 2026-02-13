José Balcázar dice que asumiría la Presidencia si Jerí es censurado: "Soy un congresista independiente, no tengo partido"

José María Balcázar, congresista de la bancada de Perú Libre, en declaraciones a la prensa, indicó que estaría dispuesto a asumir la Presidencia de la República en caso se decida la censura contra el jefe de Estado, José Jerí. En ese sentido, indicó que si bien no tiene partido, sí es una figura "de consenso".

"En caso de presentarse [la ocasión], obviamente [aceptaría], pero tendría que someterme a la mayoría del Congreso. El problema es que yo no tengo partido, yo no tengo votos cautivos, pero sí soy un hombre de consenso, tendría que, en su momento, [ver] qué pasa con las demás bancadas", sostuvo.

"Por ahora, son simplemente unas pequeñas ideas que están ahí en el Congreso, pero lo que sí yo sé y siempre he postulado es que de los antiguos griegos postulaban que para gobernar uno debe estar preparado y bien preparado para que pueda consensuar con las demás regiones y los demás idiomas", agregó.

Como se sabe, desde las últimas semanas, se vocea a María del Carmen Alva (Acción Popular) como sucesora de Jerí Oré ante su eventual salida de la Presidencia de la República. Sin embargo, el pasado miércoles, Guido Bellido (Podemos) puso en el foco público que Balcázar Zelada también estaba siendo propuesto para asumir dicho cargo y manifestó su apoyo por ser "una figura de consenso, adecuada para el escenario crítico que atraviesa el país".

Al respecto, el parlamentario perulibrista remarcó que ha demostrado ser de consenso en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

"Soy un congresista independiente, no tengo partido político, me gusta consensuar [y] lo he demostrado en el Congreso al elegir al TC, en la Comisión de Educación, con respecto a crear tantas universidades en el país, a dialogar mucho con el sur, sobre todo", sostuvo.

"Yo agradezco mucho a Bellido, es un hombre de visión sureña que me encanta mucho. Yo estoy viendo un buen consenso. El tema es esperar y seguir esperando", señaló.

Asimismo, "desafió" a María del Carmen Alva a "ir al sur".

"A mí me gustaría que el candidato que compita conmigo, en un supuesto hipotético, vayamos al sur, comencemos por Puno, Cusco. Ahí estaría yo, yo conozco a esa gente. [Alva] es mi amiga, conocida, por supuesto, pero yo la desafiaría a ir al sur. Sin el sur no podemos gobernar", manifestó.

"Yo tengo una gran experiencia pública, he sido juez tantos años. Siempre tengo personas que han recibido sentencias mías y que aparecen criticándome, pero eso es parte de la vida política […] A mí que me digan un solo acto de corrupción durante 30 años en el Poder Judicial. Yo fui acosado por el poder político de entonces, porque yo no me dejé intimidar en la Corte Suprema cuando tuve que juzgar a los principales personajes y casos más importantes del país", puntualizó.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Polémicas en torno a José Balcázar

José María Balcázar es un parlamentario que ha estado inmerso en más de una polémica durante su gestión legislativa. En junio de 2023, causó el rechazo del Ministerio de la Mujer, parlamentarios y diversas organizaciones de la sociedad civil al señalar que "las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer".

"En las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas y la medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer", dijo Balcázar en la Comisión de Justicia del Congreso. Además, en ese entonces, se abstuvo de votar el dictamen de la norma que prohíbe el matrimonio infantil.

Lejos de retractarse de esas declaraciones, el parlamentario se reafirmó en entrevistas periodísticas sucesivas. En agosto de ese año, indicó que es cuestión de "lógica elemental" las relaciones sexuales a edad temprana y cuestionó que fuera "perjudicial" para los niños.

"¿Quién ha dicho que es perturbador para los jóvenes tener relaciones? Por lógica elemental. ¿Ustedes conocen acaso que los muchachos se han quejado? ¿Se quejan porque hay relaciones sexuales? [...] No se trata de reafirmar. Yo lo que dije responde a un contexto de una ley que yo no soy el autor. ¿Alguien ha dicho que las relaciones sexuales son perjudiciales para los niños? No son perjudiciales. No está prohibido por la ley", afirmó.

Por otro lado, en 2022, Balcázar fue cuestionado por su labor como presidente de la comisión encargada de seleccionar candidatos idóneos a magistrados del TC. En septiembre de ese año, la Fiscalía dispuso abrir una investigación contra el parlamentario por presunta desobediencia y abuso de autoridad al no haber entregado información completa sobre dichos candidatos, requerida mediante la Ley de Transparencia.

Al respecto, Balcázar refirió haber enviado los informes de los candidatos, elaborados por la Contraloría, pero "tachados" ya que, según dijo, contenían datos "personales" e "íntimos" de los postulantes. Además, señaló que era "materialmente tedioso" remitir cada uno de los informes.

"Sí, hemos entregado. Lo que pasa es que ellos querían que les entregáramos todos los informes de la Contraloría, de cada postulante. Eso, además de materialmente tedioso, era que ahí los informes que hemos dispuesto, por mandato de la ley, que se tachara algunos informes que son de carácter personal e íntimo de cada postulante", sostuvo.

En ese sentido, en entrevista con nuestro medio, el parlamentario señaló que los informes fueron realizados por la Contraloría "especialmente para la comisión" y que no podían entregar información que "comprometa el honor y la intimidad de las personas".

"Imagínese la responsabilidad que tendría un informe de la Contraloría que es reservado para la comisión, y que nosotros hubiéramos entregado en esas condiciones a Transparencia. Lo que Transparencia tiene que entender es que los informes que requiere (...) es siempre y cuando no comprometa el honor y la intimidad de las personas. En ese sentido, se tachó y se le envió. Ahora, si eso no les gusta a Transparencia, bueno, ya veremos qué es lo que dice el fiscal", puntualizó.