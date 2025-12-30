Últimas Noticias
Franco Velazco tras confirmarse que la Noche Crema y Noche Blanquiazul se disputarán el mismo día: "Se ha tomado la mejor decisión"

Franco Velazco pidió a los hinchas responsabilidad durante la Noche Crema
Franco Velazco pidió a los hinchas responsabilidad durante la Noche Crema | Fuente: Andina
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Franco Velazco, administrador de Universitario, se mostró conforme con la decisión del Gobierno de otorgarle las garantías a la Noche Crema y Noche Blanquiazul, partidos que están programados para el 24 de enero.

Satisfecho. Franco Velazco, administrador de Universitario, se mostró conforme con la determinación del Ministerio del Interior de brindarle las garantías a los partidos de presentación del cuadro Crema y de Alianza Lima.

En conversación con los medios, dijo que se tomó la "mejor decisión", puesto que la Policía está capacitada para resguardar ambos eventos deportivos, programados para el 24 de enero.

"Se ha tomado la mejor decisión, siempre lo dijimos. La Policía está capacitada para llevar a cabo los dos eventos sin problemas. La Noche Crema está pactada para el 24 de enero", indicó.

"Hubo buena predisposición del presidente, del ministro del Interior y de las demás autoridades para propiciar que se brinden las garantías y se lleven a cabo los dos eventos en los horarios establecidos", complementó.

Universitario y Alianza Lima recibieron las garantías para sus partidos de presentación
Universitario y Alianza Lima recibieron las garantías para sus partidos de presentación | Fuente: RPP
LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

Velazco pidió respeto y responsabilidad a los hinchas

Por otro lado, el administrador de la 'U' hizo un llamado a los hinchas para que el evento se lleve a cabo sin contratiempos.

"Ahora nos toca, como clubes, hacer un llamado a nuestros hinchas para que el día del evento se realice de la mejor manera, que el hincha de la ‘U’ participe de la Noche Crema y pueda gozar del espectáculo", aseguró.

"Tenemos que ser recíprocos para que el evento se lleve a cabo sin inconvenientes", finalizó.

