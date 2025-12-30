Franco Velazco tras confirmarse que la Noche Crema y Noche Blanquiazul se disputarán el mismo día: "Se ha tomado la mejor decisión"

Satisfecho. Franco Velazco, administrador de Universitario, se mostró conforme con la determinación del Ministerio del Interior de brindarle las garantías a los partidos de presentación del cuadro Crema y de Alianza Lima.

En conversación con los medios, dijo que se tomó la "mejor decisión", puesto que la Policía está capacitada para resguardar ambos eventos deportivos, programados para el 24 de enero.

"Se ha tomado la mejor decisión, siempre lo dijimos. La Policía está capacitada para llevar a cabo los dos eventos sin problemas. La Noche Crema está pactada para el 24 de enero", indicó.

"Hubo buena predisposición del presidente, del ministro del Interior y de las demás autoridades para propiciar que se brinden las garantías y se lleven a cabo los dos eventos en los horarios establecidos", complementó.

Universitario y Alianza Lima recibieron las garantías para sus partidos de presentación | Fuente: RPP

Velazco pidió respeto y responsabilidad a los hinchas

Por otro lado, el administrador de la 'U' hizo un llamado a los hinchas para que el evento se lleve a cabo sin contratiempos.

"Ahora nos toca, como clubes, hacer un llamado a nuestros hinchas para que el día del evento se realice de la mejor manera, que el hincha de la ‘U’ participe de la Noche Crema y pueda gozar del espectáculo", aseguró.

"Tenemos que ser recíprocos para que el evento se lleve a cabo sin inconvenientes", finalizó.