Alianza Lima y Universitario reciben garantías de Mininter y jugarán el 24 de enero en sus estadios

El Ministerio del Interior (Mininter) apostó por el diálogo y determinó dar las garantías respectivas a Alianza Lima y Universitario de Deportes para que se realicen los eventos de la 'Noche Blanquiazul' y 'Noche Crema' el sábado 24 de enero del 2026.

Franco Velazco, administrador de Universitario, confirmó la noticia y resaltó la predisposición de las autoridades luego de la reunión que se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno.

“Se ha tomado la mejor decisión. Hubo una buena predisposición de las autoridades que se pueda prestar las garantías para llevar a cabo las dos presentaciones el 24 de enero”, señaló Franco Velazco, administrador de Universitario.

De esta manera, se llevó a un consenso entre las partes por lo cual se respetará los horarios que se tenían previstos. Es decir, Alianza jugará ante Inter Miami a partir de las 8:00 p.m. del 24 enero, mientras que Universitario chocará contra la 'U' de Chile el mismo día a las 9:00 p.m.