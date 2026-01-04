Héctor Fértoli llegó a Lima como nuevo jugador de Universitario: "El objetivo es el tetracampeonato"

Universitario de Deportes está a puertas del inicio de su pretemporada y uno de sus últimos jales ya se encuentra en el Perú. Nos referimos al futbolista argentino Héctor Fértoli, que declaró a la prensa en su llegada a suelo limeño.

De inicio no ocultó su "orgullo" por jugar en el cuadro crema y sabe que la principal meta es el tetracampeonato bajo la batuta del español Javier Rabanal.

“Que sea tricampeón, que vaya a jugar Copa Libertadores este año, la verdad que es un orgullo para mí poder venir acá, que hayan confiado en mí, así que estoy muy contento, ya queriendo sumarme con el grupo y plantearnos los objetivos que será el tetra”, comentó.

Además, se manifestó sobre sus características de juego. “Puedo ofrecer desequilibrio por ambas bandas y variantes al entrenador; me gusta jugar de extremo izquierdo, interno o de segunda punta”, explicó.

Fértoli, de 31 años, indicó que trabajará para cumplir con las expectativas por su fichaje. “Aún no hablo con el cuerpo técnico, pero vengo a aportar mi granito de arena para lograr los objetivos trazados este año”, finalizó.

"Es un orgullo para mí venir aquí. Puedo ofrecer desequilibrio. Me gusta mucho (jugar) por izquierda, de extremo, de segunda punta o como interno"



Héctor Fertoli, nuevo jugador de Universitario.



¿Cuáles son los principales fichajes de Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026?



Javier Rabanal (Entrenador - España)

Diego Romero (Arquero)

Caín Fara (Defensa - Argentina)

Sekou Gassama (Delantero - Senegal)

Héctor Fertoli (Extremo - Argentina)