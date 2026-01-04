Últimas Noticias
Rodrigo Ureña reveló qué lo convenció para su llegada a Millonarios: "Me llamó bastante la atención el proyecto" [VIDEO]

Rodrigo Ureña y su nueva etapa en el Millonarios de Colombia.
Rodrigo Ureña y su nueva etapa en el Millonarios de Colombia. | Fuente: Millonarios
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El volante chileno Rodrigo Ureña señaló que dejará su "garra" en Millonarios de Colombia.

A través de redes sociales, Millonarios oficializó la llegada de Rodrigo Ureña con un video de talla cinematográfica. El volante chileno decidió dejar Universitario de Deportes, club donde salió tricampeón en Liga1, para empezar una nueva etapa en su carrera.

“Soy volante, puedo jugar de cinco, de corte o también por derecha. Mi polifuncionalidad me ayuda y me pone muy contento de estar acá”, expresó Ureña en el video del club colombiano.

Asimismo, Ureña resaltó su profesionalismo. "Voy a tratar de entregar lo máximo que tenga: mi profesionalismo, mi esfuerzo y mi garra a la hora de jugar", agregó.

El mediocampista de 32 años también reveló que decidió dejar Universitario luego que se presentó el proyecto de Millonarios.

“Me llamó bastante la atención el proyecto, sabía que había grandes jugadores y un gran plantel. El cuerpo técnico también es conocido mío y siempre tuvo la predisposición para que yo viniera”, contó.

Para finalizar, Ureña prometió a los hinchas que trabajará para alcanzar las metas. “Que nos vayan a apoyar, que estén con nosotros. Este semestre vamos a dar todo para que podamos estar celebrando, si no a mitad, a final de año”, finalizó.

