"Una noche para la historia": Universitario y el pedido a sus hinchas por la 'Noche Crema'

A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes 'calentó' la 'Noche Crema' con una publicación para sus hinchas, que cuentan los días para el enfrentamiento ante Universidad de Chile.

"Este 24 de enero, el tricampeón se mide ante Club Universidad de Chile en la esperada #NocheCrema2026", dice el mensaje de la 'U' acompañado de un video en el cual de muestran goles de ambos equipos.

"Adquiere tus entradas aquí" en Teleticket, agrega el tricampeón peruano, que esta campaña tendrá un nuevo entrenador tras la llegada del español Javier Rabanal, que reemplazará al uruguayo Jorge Fossati, que no llegó a un acuerdo con la dirigencia crema.

Venta de entradas a la Noche Crema de Universitario:

Norte (50 soles) Agotado

Sur (50 soles) Agotado

Oriente (150 soles)

Occidente Lateral (180 soles)

Occidente Central (250 soles)

Palco Monumental (150 soles)

Exp. Crema (2000 soles)

Noche Crema 2026 por señal abierta

Universitario anunció de manera oficial que la Noche Crema 2026 se transmitirá por televisión en señal abierta. Los merengues dieron a conocer que TV Perú estará a cargo del compromiso de presentación del plantel.

El que será el único partido de la ‘U’ antes de comenzar con sus compromisos oficiales de la temporada, se realizará el sábado 24 de enero en el Estadio Monumental.