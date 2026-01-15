Una mala para Universitario: Héctor Fértoli se lesionó y se perderá la Noche Crema 2026

La segunda semana de pretemporada sigue en curso en Universitario de Deportes, que este sábado tendrá su primer partido de práctica cuando enfrente a Sport Boys en Campo Mar. El reto para Javier Rabanal es conseguir el cuarto título consecutivo en la Liga1 Te Apuesto y superar la última campaña en la Copa Libertadores.

Mientras los trabajos continúan con la plantilla y los refuerzos, solo aguardando la incorporación de Sekou Gassama en los próximos días, una mala noticia cayó en la tienda crema.

Héctor Fértoli, el mediocampista argentino que es uno de los fichajes de este año, sufrió una lesión que compromete su presencia en los próximos partidos.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Fértoli se pierde la Noche Crema

El ‘Rayo’ Fértoli, de 31 años y quien llegó a la institución procedente del Tigre de Argentina, estaba dejando gratas impresiones en el comando técnico por su rendimiento en la pretemporada.

No obstante, tendrá que detener sus actividades al sufrir una lesión en el hombro, según pudo conocer RPP. La ‘U’ todavía no cuenta con el diagnóstico exacto sobre el futbolista, aunque tendrá que ausentarse de los amistosos de pretemporada.

Universitario jugará el sábado 17 ante Sport Boys en Campo Mar, luego se medirá a Melgar el martes 20 de enero en el Monumental y finalmente chocará con U. de Chile por la Noche Crema 2026 nuevamente en el Monumental, con lo que cerrará sus partidos de preparación.

A la espera del parte médico, la lesión de Héctor Fértoli no sería de gravedad, pero para evitar complicaciones con los cotejos oficiales de la temporada, el argentino tendrá un proceso de recuperación entre dos y tres semanas, por lo que no llegará al cotejo de presentación.

El debut de la ‘U’ en la Liga1 Te Apuesto 2026 será el domingo 1 de febrero, jugando en condición de local ante ADT.

Un refuerzo extranjero más para Universitario

Tras ampliarse a 7 el número de futbolistas extranjeros que podrán jugar en la Liga1 Te Apuesto para esta temporada, Universitario irá por un refuerzo más desde el exterior.

El club quiere incorporar a un mediocampista ofensivo más y en esa posición utilizarán la plaza que tiene disponible, independientemente a si liberan dos cupos en caso completen sus nacionalizaciones Williams Riveros y Matías Di Benedetto.

En la ‘U’, además, tienen conocimiento que la agencia que representa a Jairo Concha espera ofertas del exterior por el volante en las próximas semanas. Vale señala que al club no ha llegado por el momento ninguna propuesta formal.