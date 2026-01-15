¿CD Moquegua en peligro para la Liga1 Te Apuesto 2026? Federación Peruana le suspendió la licencia

El CD Moquegua será uno de los clubes novedades en la Liga1 Te Apuesto 2026. Tras conseguir su ascenso a la máxima categoría del fútbol peruano a través de los play-offs de la Liga2, el conjunto sureño se prepara para su estreno oficial, el cual será visitando a Comerciante Unidos en Cutervo.

No obstante, una situación de incertidumbre rodea a la institución, luego de que la Federación Peruana de Fútbol, a poco más de dos semanas para el comienzo de la temporada, le suspendió la licencia para participar en la Liga1 2026 por falta de pagos.

El caso de CD Moquegua

La sanción para el CD Moquegua se debe a una deuda con la Federación Peruana de Fútbol. El equipo que tiene como entrenador a Jaime Serna, sin embargo, ya logró subsanar el tema, tal como confirmó a través de un comunicado.

“A la fecha, el club no mantiene deuda alguna pendiente con la FPF. En ese sentido, la institución se encuentra actualmente a la espera de la emisión oficial de la carta de no adeudo por parte de la FPF, documento que certifica la inexistencia de deudas vencidas correspondientes a ejercicios anteriores al año de la licencia”, detallaron.

Así, la situación se resolverá en los próximos días, con lo que el CD Moquegua no verá afectada su planificación para debutar en la Liga1 Te Apuesto 2026, el lunes 2 de febrero ante Comerciantes Unidos en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo.

CD Moquegua, plantel para la temporada 2026

Arqueros: Carlos Grados, William Falcón, Renzo Figueroa y Thiago Bedoya

Defensas: José Granda, Aldair Perleche, Brayan Rivera, Cristian Enciso (Paraguay), Kevin Moreno, Juan Diego Lojas, Jimmy Jiménez, Nicolás Amasifuén, Eros Montenegro y Mathías Panizo.

Mediocampistas: Diego Ramírez, Kevin Ruiz, Nicolás Chávez (Paraguay), Cristian Mejía, Claudio Ramírez, José López y Ricardo Chipao.

Delanteros: Brayan Angulo (Ecuador), Jefferson Collazos (Colombia), Yorman Zapata (Colombia), Edgar Lastre (Ecuador), Allonso Dávila y Marcello Negrón.